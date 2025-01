Porsche 911 Carrera S: potenza, eleganza e innovazione nella gamma 2025

Porsche amplia la sua iconica gamma 911 con il lancio della nuova Carrera S, una vettura che si posiziona tra la 911 Carrera e la più performante 911 Carrera GTS.

Con un motore boxer turbo da 3.0 litri, capace di erogare 480 CV, e un significativo arricchimento degli allestimenti di serie, la Carrera S si presenta come una sportiva raffinata e potente, pensata per chi desidera prestazioni di alto livello senza compromessi sul comfort.

Prestazioni migliorate grazie al motore boxer turbo da 480 CV



Il cuore della nuova 911 Carrera S è il motore boxer a sei cilindri biturbo da 3.0 litri, che ha subito un sostanziale aggiornamento. La potenza raggiunge i 353 kW (480 CV), con un incremento di 30 CV rispetto alla versione precedente, e una coppia massima di 530 Nm. Questo motore permette alla Carrera S Coupé di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, con una velocità massima di 308 km/h.

Il miglioramento delle prestazioni è stato possibile grazie all'adozione di nuovi turbocompressori e all'ottimizzazione del sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione. La potenza viene gestita attraverso il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a otto rapporti, che garantisce passaggi di marcia rapidi e fluidi.

Equipaggiamenti di serie e opzioni esclusive



Uno dei punti di forza della nuova Carrera S è l'ampliamento degli equipaggiamenti di serie. Tra le dotazioni incluse troviamo pneumatici sfalsati con cerchi Carrera S da 20/21 pollici, un impianto di scarico sportivo con terminali in argento e il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), che migliora la stabilità e la dinamica di guida.

Il sistema frenante, già presente sulla 911 Carrera GTS, è stato ulteriormente ottimizzato per garantire prestazioni superiori. A richiesta, è possibile optare per il sistema frenante in carboceramica PCCB, ideale per chi intende sfruttare la vettura anche in pista, e le sospensioni sportive PASM, che abbassano l'altezza da terra di 10 mm, migliorando la stabilità e la maneggevolezza.

Design e comfort interno: lusso senza compromessi



L'abitacolo della nuova 911 Carrera S è un mix perfetto di eleganza e sportività. Di serie, la vettura è dotata di un pacchetto di rivestimenti in pelle nera che copre sedili, poggiatesta, cruscotto e pannelli delle portiere. Per chi desidera un tocco di esclusività in più, è disponibile l'opzione che prevede un uso ancora più esteso della pelle, con cuciture a contrasto in tinta Crayon.

Come per gli altri modelli Carrera, anche la Carrera S offre la configurazione a due posti oppure, senza sovrapprezzo, la possibilità di aggiungere i sedili posteriori ripiegabili. La versione Cabriolet mantiene gli stessi standard di comfort, con l'aggiunta di un sistema di sedili posteriori appositamente studiato.

Tecnologia avanzata per una guida sicura e coinvolgente



La nuova 911 Carrera S beneficia di tecnologie avanzate che migliorano sia la sicurezza che il piacere di guida. Di serie, la vettura è dotata di proiettori a LED con tecnologia Matrix e di un caricatore wireless per smartphone. Tra gli optional, spiccano il sistema di sollevamento dell'asse anteriore, utile per affrontare rampe o dossi, e il pacchetto Sport Chrono, che include l'app Porsche Track Precision, pensata per i clienti che vogliono monitorare le proprie performance in pista.

La nuova Porsche 911 Carrera S è già ordinabile nelle concessionarie italiane. I prezzi partono da 159.447 euro per la versione Coupé e da 173.859 euro per la Cabriolet, IVA inclusa. Entrambe le versioni sono disponibili esclusivamente con trazione posteriore.

La nuova Porsche 911 Carrera S rappresenta un'evoluzione significativa nella gamma 911, offrendo un mix perfetto di prestazioni, tecnologia e lusso. Con il suo motore potenziato e un equipaggiamento di serie arricchito, questa sportiva di Stoccarda si rivolge a chi cerca un'esperienza di guida senza pari. Porsche conferma ancora una volta la sua capacità di innovare mantenendo fede alla tradizione, proponendo un modello che soddisfa le esigenze degli appassionati di auto sportive, senza dimenticare comfort e personalizzazione.