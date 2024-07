Porsche Cayenne: evoluzione elettrica e innovazione continua

La Porsche Cayenne, un'icona di versatilità e prestazioni nel segmento dei SUV di lusso, è pronta a compiere un altro significativo passo avanti.

Nei prossimi anni, la Cayenne sarà offerta in tre varianti di powertrain: completamente elettrica, ibrida e con motore termico, rispondendo così alle diverse esigenze dei suoi clienti globali.

La quarta generazione della Cayenne sarà a trazione completamente elettrica, con un impegnativo programma di test su strada già in corso. I primi prototipi mimetizzati stanno affrontando una fase di test intensivi per garantire prestazioni e affidabilità. Tuttavia, Porsche continua a sviluppare i suoi potenti modelli ibridi e con motore termico, assicurando una gamma di scelta completa per gli amanti del marchio.

Da oltre vent'anni, la Cayenne si distingue per le sue eccezionali prestazioni dinamiche, il comfort quotidiano e le notevoli capacità fuoristradistiche. La futura generazione di questo apprezzatissimo SUV continuerà a mantenere queste caratteristiche, proseguendo una storia di successo senza soluzione di continuità. "La Cayenne si è sempre distinta come auto sportiva per eccellenza nel segmento di appartenenza. A metà di questo decennio, la quarta generazione definirà gli standard di questo segmento come SUV elettrico", ha dichiarato Oliver Blume, CEO di Porsche AG. "Allo stesso tempo, nella prossima decade i nostri clienti potranno ancora scegliere tra un'ampia gamma di potenti ed efficienti modelli con motori termici e ibridi".

L'attuale generazione della Cayenne, che ha recentemente beneficiato di uno dei più ampi aggiornamenti di prodotto nella storia di Porsche, verrà ulteriormente sviluppata grazie a importanti investimenti tecnologici. Gli sviluppatori si concentreranno sull'aumento dell'efficienza del V8 sviluppato da Porsche e costruito presso lo stabilimento di Zuffenhausen. Ampi interventi tecnici garantiranno che l'unità biturbo sia idonea a soddisfare i futuri requisiti legislativi.

Porsche è fortemente impegnata nella mobilità elettrica. "La nostra strategia di prodotto potrebbe consentirci di portare all'80% la quota di modelli completamente elettrificati sul totale delle vendite di vetture nuove nel 2030, a seconda delle richieste dei nostri clienti e dello sviluppo dell’elettromobilità nelle varie parti del mondo", ha dichiarato Blume. La quarta generazione della Cayenne, completamente rinnovata e riprogettata, è destinata a sostenere significativamente lo sviluppo della mobilità 100% elettrica in Porsche.

Il SUV di lusso completamente elettrico si baserà su un ulteriore sviluppo della Premium Platform Electric (PPE) con architettura a 800 Volt. "La flessibilità dell'architettura PPE ci consente di integrare le più recenti tecnologie in materia di sistemi ad alto voltaggio, powertrain e chassis. Sfrutteremo il potenziale dell'elettrificazione per portare la Cayenne a un livello completamente nuovo sotto diversi punti di vista, ad esempio per quanto riguarda le prestazioni di guida", ha commentato Michael Steiner, Membro del Consiglio di Amministrazione responsabile delle attività di Ricerca & Sviluppo di Porsche AG. Oltre alle note caratteristiche dinamiche tipiche di Porsche, gli obiettivi di sviluppo includono una ricarica stabile e ad alta potenza, un'elevata efficienza e un alto livello di confort e fruibilità nell'uso quotidiano.

Dopo una fase prolungata di sviluppo digitale e di test, oltre alle prime prove dinamiche nelle aree di prova del Centro di Sviluppo di Weissach, i primi prototipi mimetizzati della Cayenne completamente elettrica hanno già lasciato lo stabilimento Porsche. "I test in condizioni reali sono iniziati e questo è uno dei più importanti traguardi del processo di sviluppo", ha dichiarato Michael Schätzle, Vice President della gamma Cayenne. Entro la data prevista per il lancio, i prototipi avranno percorso diversi milioni di chilometri di prova in tutto il mondo, in condizioni climatiche e geografiche estreme. "Questo ci permette di garantire la durata e l'affidabilità dell'hardware, del software e di tutte le funzioni dell'auto, nel rispetto dei nostri elevati standard di qualità", ha spiegato Schätzle.

La continua evoluzione della Porsche Cayenne, con l'introduzione della sua versione completamente elettrica, rappresenta una testimonianza dell'impegno della casa automobilistica verso l'innovazione e la sostenibilità. Con una gamma che spazia dai motori termici agli ibridi fino agli elettrici, Porsche è pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più diversificata e attenta all'ambiente.