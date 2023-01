Porsche Italia: il 2022 segna una crescita del 16%

Il risultato migliore nella storia della filiale italiana della Casa di Stoccarda in termini di consegne:

nell'esercizio 2022 Porsche Italia ha consegnato 7.282 vetture ai propri clienti, registrando un aumento del 16% rispetto al 2021. L’Italia sale così di una posizione e diventa il settimo singolo mercato al mondo in termini di volumi; terzo in Europa dopo Germania e UK.



“Chiudiamo un 2022 straordinario, che sottolinea la solidità della nostra azienda e l’eccellenza dei nostri prodotti.” - commenta Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia. “Nonostante le sfide importanti che abbiamo dovuto affrontare legate alla scarsità dei componenti e il conseguente ritardo delle consegne, siamo riusciti a raggiungere un risultato storico, superando addirittura i livelli record pre-pandemia. Guardiamo con fiducia al 2023, grazie anche ad un ricco portafoglio ordini che ci permette di iniziare il nuovo anno con serenità”.



I modelli più richiesti nel 2022 sono stati ancora una volta i SUV della gamma Porsche, con Macan in testa. Ben 3.318 clienti hanno acquistato una Macan, mentre Cayenne segue al secondo posto con 1.407 consegne. A breve distanza l'icona delle auto sportive, la 911, che registra 1.337 unità consegnate ai clienti, attestandosi al terzo posto della classifica nazionale.



Segue Taycan, la prima elettrica Porsche, che chiude il 2022 con 635 consegne totali, in leggero aumento rispetto al 2021. La Panamera è stata consegnata in 346 esemplari, mentre sono stati 239 i clienti che hanno acquistato la 718 Boxster e la 718 Cayman.



Chiude l’anno positivamente anche il reparto post-vendita, con un fatturato di oltre 60 milioni di euro, per un incremento complessivo del +16% rispetto al 2021.



Un anno di Porsche Experience Center Franciacorta



Il 2022 ha sancito il successo del Porsche Experience Center Franciacorta, l’ottavo dei nove Experience Center esistenti al mondo, inaugurato l’11 settembre 2021. Il mix tra la vasta offerta di programmi di guida e il richiamo all’italianità dell’offerta lifestyle non solo hanno conquistato il pubblico nazionale ma hanno reso il PEC un luogo iconico per il Marchio, in grado di richiamare l’interesse internazionale. Sono infatti 65 le diverse nazionalità degli ospiti del PEC nel corso dell’anno appena concluso.



Proprio a Franciacorta si sono svolti alcuni degli eventi più importanti del calendario 2022: dalla presentazione mondiale della nuova 99X Electric – la terza generazione della vettura da competizione nel campionato ABB FIA Formula E - alla prova dinamica del prototipo dell’all-electric Cayman GT4 e-Performance.



La posizione strategica e la ricca proposta di esperienze confermano il Porsche Experience Center Franciacorta una location particolarmente apprezzata anche dalle aziende, che lo scelgono per i propri eventi corporate e consumer. Sono stati 177 gli eventi di aziende ospitati dal PEC nel 2022.



Oltre 3.000 sono state le esperienze in pista scelte dai visitatori del PEC Franciacorta. Un sogno, quello di guidare una Porsche sui 4 circuiti disponibili, accessibile anche alle persone con disabilità grazie ad un dispositivo di assistenza alla guida allestito a bordo di tutti i modelli della gamma.



Il 2022 ha visto anche l’inaugurazione del Porsche People Excellence Center – lo spazio polifunzionale nato per i training tecnici del personale Porsche e hub di formazione delle vetture Porsche Classic – per un totale di 200 giornate di formazione erogate.



Nuove Customer Experience



Prosegue anche il piano di rinnovamento delle concessionarie Porsche secondo la nuova Corporate Identity denominata “Destination Porsche”. Dopo il debutto di Piacenza nel 2021, anche il Centro Porsche Perugia ha aperto le porte del nuovo showroom. La nuova conformazione degli spazi, più aperti e accoglienti, facilita la relazione con i clienti, che trovano nella nuova concessionaria un luogo in cui la tradizionale attività commerciale si combina con appuntamenti in cui condividere la passione per Marchio.



Con un’attenzione particolare al business dell’usato e all’importanza che riveste la presenza capillare del service, nel 2022 è stata estesa la rete dei Porsche Approved and Service Center, dedicati alla vendita dell’usato Porsche Approved e all’assistenza clienti.



All’ampliamento della presenza sul territorio, si affianca una crescita del mercato digitale grazie al Porsche Finder, il canale di vendita online, capace di accogliere le abitudini d’acquisto di un pubblico più giovane rispetto alla media dei clienti tradizionali (circa 10 anni in meno). La 911 è la regina del web, rappresentando quasi il 30% delle vendite totali generate online. Oltre alla possibilità di acquistare vetture usate e in pronta consegna, nel 2023 il servizio verrà integrato con una nuova funzionalità: per tutti i clienti italiani sarà possibile configurare e ordinare direttamente online la propria Porsche dei sogni.



Alla fine del 2022 è stata infine presentata Porsche Drive S.r.l., la nuova società di noleggio di Porsche Financial Services GmbH per il mercato italiano, dedicata a tutti gli appassionati del marchio di Zuffenhausen che cercano soluzioni di noleggio a lungo e breve termine.



Consegne Porsche in tutto il mondo



A livello globale, Porsche si è dimostrata solida nell’anno fiscale 2022, registrando un leggero incremento delle consegne. In totale, il produttore di auto sportive ha consegnato 309.884 vetture negli ultimi dodici mesi, ovvero il 3% in più rispetto al 2021.