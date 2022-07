“Porsche On Board”: l’evento estivo tra mare e montagna di Porsche Italia

La quarta edizione di “Porsche On Board” conferma il mix tra mare/lago e montagna: onde, tavole, vele, ma anche sentieri, rocce e e-bike.



Inaugurato il 25 e 26 giugno a Campione del Garda (BS), il calendario del “Porsche On Board 2022” contempla altre quattro tappe durante le quali clienti e appassionati potranno avvicinarsi a moltissime discipline sportive dal forte contenuto adrenalinico: kitesurf, hydrofoil e eFoil, per le tappe marittime di Maccarese (RM) e Gizzeria Lido (CZ) e MTB eBike, arrampicata sportiva e hiking per le tappe di Cortina D’Ampezzo e La Thuile (AO). Sport dinamici capaci di combinare velocità, tecnica, fisicità e un forte senso di libertà. Valori comuni al mondo Porsche ed espressi anche dalla gamma E-Performance (Cayenne, Panamera e Taycan) che sarà disponibile per test-drive durante tutti i weekend del programma.



“Il kitesurf, così come l’arrampicata sportiva o l’MTB, sono discipline incentrate sull'atletismo, la precisione e il superamento dei limiti, motivo per cui questi sport si adattano perfettamente allo spirito di Porsche", afferma Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia. “Con Porsche On Board vogliamo spronare le persone a superare i propri limiti e immergersi nella natura, che sia tra le onde o in cima ad una montagna.”



Il Porsche On Board Village sarà il cuore dell’evento dove sarà possibile rilassarsi, partecipare alle numerose experience offerte, prenotare il proprio test-drive e conoscere i prodotti Porsche Lifestyle.



Campionato Porsche On Board: 13 atleti in sfida per il titolo

“Porsche On Board” è anche competizione: durante le tappe di Campione del Garda, Maccarese e Gizzeria Lido, 13 atleti di livello internazionale si sfideranno a colpi di vela per contendersi il titolo 2022. Le gare si svolgeranno sia in modalità regata sia con la tecnologia GPS Formula, l'innovativo sistema di competizione appositamente predisposto per il Campionato Porsche che da anni è il punto di riferimento per gli amanti della vela. Inoltre, come già avviene per il campionato motorsport “Porsche Carrera Cup Italia”, ogni atleta sarà il portabandiera di un Centro Porsche.



Calendario Porsche On Board 2022

25 – 26 giugno | Campione del Garda (BS)*

16 – 17 luglio | Cortina D’Ampezzo (BL)

23 – 24 luglio | Gizzeria Lido (CZ)*

3 - 4 settembre | Maccarese (RM)*

3 - 4 settembre | La Thuile (AO)



*Round del Campionato Porsche On Board