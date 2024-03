Porsche Taycan Turbo GT, tempi record a Laguna Seca e Nürburgring

Porsche rinnova la propria offerta nel settore delle berline sportive elettriche con l'introduzione della nuova Taycan Turbo GT e della sua variante ancora più estrema, la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach.

Quest'ultima, pensata per l'uso in pista, sacrifica i sedili posteriori per ottenere un rapporto peso/potenza superiore, elevando ulteriormente le già impressionanti prestazioni della Taycan.

Prestazioni Elevate

Con oltre 1.100 CV a disposizione, le nuove Taycan Turbo GT spingono i confini della potenza per veicoli elettrici di serie, garantendo accelerazioni mozzafiato e una dinamica di guida senza precedenti. Innovazioni come l'inverter a impulsi potenziato, che utilizza il carburo di silicio, contribuiscono a rendere queste vetture non solo velocissime, ma anche efficienti.

Record da Campioni

La Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach ha già fatto parlare di sé stabilendo nuovi record: è l'auto elettrica di serie più veloce sul circuito Weathertech Raceway Laguna Seca e detiene il primato della quattro porte più rapida sul Nürburgring. Questi risultati sottolineano il potenziale della Taycan Turbo GT, sia su strada che in pista.

Tecnologia Innovativa

Il cuore pulsante di questa rivoluzionaria berlina è l'Attack Mode, che permette di erogare fino a 120 kW di potenza supplementare per 10 secondi, ottimizzando l'esperienza di guida in pista in maniera simile alle vetture del Campionato mondiale ABB FIA Formula E. Questa funzionalità, unita a un sistema di gestione dell'energia avanzato, pone la Taycan Turbo GT all'avanguardia della tecnologia elettrica.

Aerodinamica e Leggerezza

Le Taycan Turbo GT si distinguono per le loro soluzioni aerodinamiche avanzate e l'uso estensivo di materiali leggeri, come la fibra di carbonio. Il pacchetto Weissach spinge ancora più in là questi concetti, migliorando la deportanza e riducendo il peso totale del veicolo per massimizzare le prestazioni in pista.

Design e Interni

Ogni dettaglio della Taycan Turbo GT è stato pensato per enfatizzare il carattere sportivo della vettura, dai cerchi forgiati da 21 pollici ai freni ceramici leggeri, fino agli interni in Race-Tex con impunture a contrasto. La versione con pacchetto Weissach aggiunge elementi esclusivi, come l'ala posteriore fissa e sedili sportivi avvolgenti in CFRP.

Prezzo e Disponibilità

Le prime unità della Taycan Turbo GT e della variante con pacchetto Weissach saranno consegnate questa primavera, con prezzi che partono da 249.188 euro in Italia, IVA inclusa. Questo rende le nuove Taycan non solo un capolavoro tecnologico ma anche un investimento significativo nel futuro dell'automobilismo sportivo elettrico.

Con la Taycan Turbo GT, Porsche non solo rafforza la propria posizione nel segmento delle auto elettriche di lusso ma ridefinisce anche cosa significhi performance elettrica, offrendo un veicolo che è tanto a suo agio in pista quanto su strada.