Presentato il progetto tra Helmo Milano powered by Askoll

Helmo Milano in collaborazione con Askoll EVA s.p.a., presentano il primo progetto internazionale di personalizzazione tailor-made per la gamma di scooter elettrici NGS.

Da oggi sarà possibile configurare i veicoli Askoll by Helmo Milano NGS scegliendo tra una proposta di 5 grafiche nate dalla penna magica di Rodolfo Frascoli, designer di assoluto valore nel mondo delle due ruote. Inoltre, i veicoli 2022 Askoll NGS2 & NGS3 by Helmo Milano saranno disponibili in altri 2 nuovi colori, che entreranno a listino nel corso dell’anno.

Una volta scelte le colorazioni delle plastiche, il cliente avrà la possibilità di abbinare una sella tra quelle proposte, personalizzabile con le proprie iniziali. Inoltre potrà avere, se vuole, anche cerchi e specchietti impreziositi da un processo di cubicatura. L’ultimo tocco, è l’abbinamento di un bellissimo casco Helmo Milano, che richiama il colore dello scooter.

Al cliente Atelier verrà rilasciata una Helmo VIP Card che prevede tra l’altro: Polizza Reale Mutua RCA/Furto Incendio/Soccorso Stradale a condizioni di favore, 1 Casco Helmo Milano in omaggio, Sconto del 10% su ricambi ed accessori Askoll

1 Gift Card PECK del valore di 150 euro ai primi 50 acquirenti di Milano e provincia, offerta dalla notissima azienda milanese. Da oltre cento anni Peck rappresenta una realtà affermata nel mondo dell’alta gastronomia, distinguendosi per l’esclusività delle proprie proposte e per l’attenzione costantemente rivolta al cliente. Rispettando la tradizione, ma interpretandola in chiave moderna. Peck ha accolto con piacere l’opportunità di essere coinvolta nella presentazione del progetto Atelier.

Le 5 nuove colorazioni particolari con nuove grafiche e sella dedicata con cuciture personalizzate, saranno disponibili al prezzo di listino suggerito di 4.790,00 Euro, IVA inclusa, franco concessionario.

Fedele alla propria mission aziendale nel campo delle due ruote, ovvero lanciare nuovi trend e dare vita ad iniziative innovative, Helmo Milano ha aperto il suo 2021 con una grande sorpresa: lo scooter Askoll NGS3 by Helmo Milano.

Helmo Milano è simbolo glamour nella produzione di caschi moto; Askoll è sinonimo di alta tecnologia e qualità italiana nell’ambito della mobilità elettrica. Due eccellenze del nostro Paese che hanno deciso di realizzare un’idea comune, quella di presentare uno scooter elettrico che abbinasse il know-how fortemente hi-tech del marchio Askoll, allo stile e all’eleganza propri di Helmo Milano.

La collaborazione tra Helmo Milano e Askoll, è nata da un obiettivo condiviso: aiutare il mondo della mobilità elettrica ad espandersi e raggiungere tutti i target di clienti possibili, per contribuire a ridurre l’impatto ambientale. Si è concretizzata con la presentazione di un nuovo scooter elettrico in edizione limitata, che si rivolge a quella clientela più “stilosa” e sensibile ai richiami fashion, molto raffinata ed esigente.

Per questo le due Aziende hanno pensato ad un prodotto con contenuti specifici, coinvolgendo nella definizione del look finale del veicolo, un designer internazionale del calibro di Rodolfo Frascoli, creatore di tanti capolavori nel settore motociclistico. Frascoli ha ideato le grafiche e deliberato la veste finale di questo scooter in serie limitata Askoll NGS3 by Helmo Milano.

Ora la sua collaborazione continua, con la realizzazione delle nuove grafiche del progetto Atelier.