PSA Aftermarket acquisisce Amanhã Global

Acquisendo una quota di maggioranza del capitale della società. L'acquisizione di questo leader del settore del riutilizzo di componenti mira a completare la strategia di conquista di PSA Aftermarket nell'economia circolare, sostenuta dall’obiettivo di triplicare il fatturato entro il 2023. Nell'ambito di questa acquisizione, il management di Amanhã global, riconosciuto per la sua competenza e per il suo know-how, sarà completamente mantenuto nelle sue funzioni.

Accostamento di un’abilità commerciale a un’ampia base di clienti

Amanhã Global, che si unisce all'ecosistema di PSA Aftermarket, è una società di origine portoghese, con sede a Porto e specializzata nei componenti di riciclo. Il suo perimetro d’azione è globale con un’ attività commerciale saldamente distribuita in quindici Paesi, sia nei confronti di clienti BtoB che BtoC.

Sono previsti sviluppi rapidi grazie alla combinazione della riconosciuta competenza di Amanhã Global e della forza della base clienti di PSA Aftermarket, che ha oltre 100.000 punti di contatto in tutto il mondo. Verranno inoltre sistematicamente ricercate sinergie con le varie entità che compongono l'ecosistema Aftermarket di PSA.

Aumentare l’efficienza e generare nuove opportunità commerciali

Questa acquisizione completa il sistema esistente di PSA Aftermarket nell'area dei componenti di riutilizzo (Reuse), che è uno dei tre pilastri dell'economia circolare insieme a riparazione (Repair) e ricondizionamento (Reman), le "3R "di questa economia in forte espansione.

Nel gennaio 2019 è stato firmato un accordo di partnership con INDRA, il leader francese nel riutilizzo.

Questi due sistemi altamente complementari forniscono quindi a PSA Aftermarket una copertura di mercato e competenze di riferimento a livello internazionale.

Questa acquisizione alimenta inoltre l'ambizione che PSA Aftermarket si è prefissata, ovvero di triplicare il proprio fatturato nell'economia circolare tra il 2018 e il 2023.

Un componente per tutti i budget in tutto il mondo, un approccio eco-responsabile

L'acquisizione di Amanhã Global fa parte del cambiamento nel modello di business di PSA Aftermarket, il cui obiettivo è più che mai soddisfare le aspettative di tutti i clienti post-vendita in tutto il mondo, indipendentemente dal loro potere d'acquisto, dalla marca o dall'età del loro veicolo .

Grazie a questa acquisizione di un operatore leader nell'economia circolare, PSA Aftermarket intende essere in grado di fornire pezzi di ricambio di autoveicoli adatti a ogni tipo di budget, in tutti i mercati globali.

Questo approccio contribuirà inoltre attivamente alla riduzione dell'impronta ambientale di PSA Aftermarket e di Groupe PSA, in quanto le parti di riutilizzo assicurano una riduzione del 100% delle materie prime utilizzate rispetto alla produzione di nuove parti.

Christophe Musy, Senior Vice President PSA Aftermarket ha dichiarato: "La nostra strategia è soddisfare le aspettative di tutti i clienti post-vendita in tutto il mondo, indipendentemente dal loro potere d'acquisto, dal marchio e dall'età del loro veicolo. Questo investimento ci consente di entrare nel cuore della catena del valore delle parti di riutilizzo, che è uno dei 3 pilastri dell'offerta dell'economia circolare. Rafforza quindi la nostra offensiva globale con l'obiettivo di essere leader sia nel ricondizionamento (Reman), sia nella riparazione (Repair), sia nel riutilizzo (Reuse), al fine di rispondere in modo pertinente ai clienti di tutto il mondo interessati a un'offerta alternativa economica e responsabile. Groupe PSA è fermamente impegnata a ridurre la propria impronta di carbonio, fino alla manutenzione del veicolo. "



Manuel Araújo Monteiro e Luis Sousa Vieira, Amministratori Delegati di Amanhã Global, hanno dichiarato: “B-Parts è il leader europeo nelle componenti di auto usate, L'acquisizione da parte di PSA è un accordo vantaggioso per entrambe le parti che ci consentirà di cambiare dimensione: per PSA perché è il primo produttore ad assumere una posizione sul mercato delle parti usate e per B-part un'opportunità unica per accedere alla rete clienti di PSA. Questo accordo promuove il modello B-Parts e ci consentirà di accelerare il nostro sviluppo in aree geografiche diverse dal mercato europeo. Questo è il nostro obiettivo comune per i prossimi anni. "