Purcaro DEKRA Italia: “Necessario aggiornare il Codice della strada”

Si è tenuto il FORUM AutoMotive “La mobilità a motore guarda avanti”, organizzato a Milano, per fare il punto sul futuro del settore tra motorizzazioni sempre più virtuose ed ecosostenibili.

Tra gli ospiti presenti Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Executive Vice President DEKRA Group - Head of Region CEEME, intervenuto al primo talk show “Codice della strada: dalle parole si passi ai fatti. La sicurezza stradale è un valore prioritario e imprescindibile non negoziabile”, ha dichiarato che “Il tema della sicurezza stradale è sempre più centrale, in quanto gli incidenti stradali sono la prima causa di morte a livello mondiale per i giovani tra i 5 e i 29 anni. Solamente nel periodo gennaio-giugno 2022, l’Istat ha rilevato 81.437 incidenti stradali che hanno provocato lesioni a persone e 1.450 vittime. Numeri agghiaccianti che dimostrano la necessità di intervenire, aggiornando il Codice della strada per rendere le nostre strade più sicure”.

Per Purcaro: “Il Progetto ‘Vision Zero’, un obiettivo condiviso e raggiungibile, ha lo scopo di eliminare il numero di morti e feriti causati dagli incidenti stradali. DEKRA, grazie alla divulgazione annuale di Rapporti sulla sicurezza stradale e alle numerose attività di Testing di veicoli, componenti e relative tecnologie, è impegnata quotidianamente in questo percorso. In tal senso, i veicoli di nuova generazione, grazie alla loro connessione e dotazioni di ausilio alla guida, risultano più sicuri e sostenibili. Tuttavia, spesso non vengono guidati e usati consapevolmente – continua Purcaro – a tal riguardo la formazione dei giovani, rispetto all’educazione stradale da parte di famiglie, scuole, enti territoriali e aziende coinvolte, rappresenta un modo per rendere i teenager più informati dei rischi che possono incombere alla guida. Infine – conclude – la sicurezza stradale è uno dei temi centrali inseriti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”.