RAM Trucks & Pol Tarrés: avventure "Boundless"

RAM Trucks Europe annuncia una partnership rivoluzionaria che promette di ridefinire il concetto di avventura e libertà.

Il progetto “Boundless by RAM” vede al centro della scena Pol Tarrés, campione di enduro estremo e nuovo Brand Ambassador, impegnato in una serie di sfide e avventure senza precedenti attraverso l'Europa e oltre.

Con un approccio che va ben oltre il marketing tradizionale, RAM Trucks Europe si avventura in nuovi territori di comunicazione, sfruttando un potente mix di visual storytelling e l'influenza di un talent autentico come Pol Tarrés. Con milioni di follower al suo seguito, Tarrés non è solo un testimonial d'eccezione, ma un vero e proprio simbolo dell'indomito spirito di avventura che RAM desidera incarnare.

“Entrare a far parte della famiglia RAM Trucks Europe come Ambasciatore Ufficiale è un onore e una sfida che accetto con entusiasmo. Il RAM 1500 sarà il mio compagno inseparabile in un anno di allenamenti e sfide estreme. Il progetto 'Boundless by RAM' è la dimostrazione vivente di come i veicoli RAM siano progettati per assecondare la sete di avventura, offrendo libertà, prestazioni, affidabilità e comfort in ogni situazione,” afferma Pol Tarrés.

Luca Vernoli, Responsabile Comunicazione e Marketing di RAM Trucks & Dodge in Enlarged Europe, sottolinea l'importanza strategica della partnership: “Questa collaborazione con Pol Tarrés rappresenta una nuova frontiera per RAM Trucks Europe. Attraverso le avventure e le gare estreme che Pol affronterà, metteremo in luce le capacità uniche dei nostri veicoli e il loro spirito inarrestabile, in perfetta sintonia con il duro lavoro quotidiano di un campione come Pol.”

Il progetto “Boundless by RAM” si evolve in un format narrativo che rispecchia il DNA del marchio RAM, sinonimo di libertà e capacità di affrontare ogni sfida. Nei prossimi mesi, Pol Tarrés guiderà il suo RAM 1500 TRX Final Edition attraverso scenari mozzafiato, da deserti a vulcani, partecipando a eventi sportivi esclusivi e gare di Hard Enduro. Il RAM 1500 TRX, con il suo motore HEMI V8 da 702 CV, rappresenta il connubio ideale tra potenza e versatilità, facendo di questo veicolo il compagno perfetto per ogni avventura.

Questa collaborazione unica nel suo genere non solo garantisce a RAM Trucks Europe una visibilità costante e di alto livello attraverso contenuti visivi e narrativi accattivanti, ma rappresenta anche un'opportunità per gli appassionati di vivere vicende adrenaliniche al fianco di uno dei più grandi nomi dell'enduro.

In un mondo in cui i limiti sono fatti per essere superati, RAM Trucks Europe e Pol Tarrés sono pronti a dimostrare che viaggiare “senza confini” è possibile, offrendo emozioni uniche e indimenticabili a tutti gli appassionati di avventure estreme.