Rapporto DEKRA 2024: tecnologie e infrastrutture intelligenti per una sicurezza stradale avanzata

Il Rapporto DEKRA 2024 sulla Sicurezza Stradale, presentato al Senato, ribadisce l'importanza di un approccio integrato e innovativo per migliorare la sicurezza delle strade e ridurre l'incidentalità.

Dal titolo “Spazi di circolazione per le persone”, il rapporto evidenzia la necessità di infrastrutture moderne e tecnologie all'avanguardia che possano rendere le strade più sicure e autoesplicative.

Ogni anno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,2 milioni di persone perdono la vita a causa di incidenti stradali, mentre altre 50 milioni subiscono ferite o disabilità permanenti. In Italia, i dati Aci-Istat del 2023 parlano di 166.525 incidenti con lesioni e 3.039 decessi, una media giornaliera allarmante di 456 incidenti e 8,3 morti. Nonostante una lieve diminuzione delle vittime, i numeri rimangono significativi, con incrementi preoccupanti in province come Venezia (+26 morti), Bologna (+21) e Milano e Reggio Calabria (+20).

Il rapporto DEKRA sottolinea l'importanza della combinazione tra tecnologia avanzata e infrastrutture progettate per garantire la sicurezza stradale. Tecnologie come il 5G e l'Intelligenza Artificiale (IA) giocano un ruolo cruciale nel permettere ai veicoli di interagire in tempo reale con le infrastrutture. Questa connessione intelligente può migliorare la gestione del traffico, prevedere situazioni di rischio e intervenire tempestivamente, come nel caso delle frenate d'emergenza automatiche.

Strade autoesplicative e comportamento responsabile

Il concetto di strada autoesplicativa, ribadito nei vari rapporti DEKRA, mira a progettare infrastrutture che guidino l'utente verso un comportamento di guida corretto, riducendo al minimo gli errori umani. Questo tipo di progettazione assicura che i conducenti comprendano intuitivamente come comportarsi e quale velocità adottare in base alla conformazione stradale. Le strade, inoltre, devono garantire sufficienti margini di sicurezza per perdonare eventuali errori e ridurre così i rischi di incidenti gravi.

Investimenti e legislazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pianificato investimenti significativi, con oltre 200 miliardi di euro destinati a interventi di manutenzione e nuove opere nel decennio 2023-2032. Questi fondi finanzieranno più di 1.350 cantieri, con l'obiettivo di modernizzare le infrastrutture e implementare misure di sicurezza più severe. Il nuovo Codice della Strada prevede anche controlli più rigidi sui limiti di velocità e pene più severe per chi guida in stato di ebbrezza.

Premio internazionale DEKRA Road Safety Award 2024

Durante la presentazione, è stato assegnato il “DEKRA Road Safety Award 2024” all'Ingegner Elisabetta Pellegrini, prima donna alla guida della Struttura Tecnica di Missione del MIT, per il suo contributo decisivo in materia di sicurezza stradale. La sua azione è stata riconosciuta come esempio di leadership nell'adozione di un approccio multidisciplinare che unisce infrastrutture, tecnologia e analisi dei dati.

Il ruolo della tecnologia per il futuro

Secondo Toni Purcaro, Executive Vice President di DEKRA Group, l’integrazione tra infrastrutture e tecnologie è essenziale per ridurre drasticamente gli incidenti. L'IA e il 5G possono ottimizzare la gestione del traffico e prevenire situazioni di pericolo, avvicinando l’obiettivo della “Vision Zero”, ovvero un futuro senza vittime sulla strada.

Questi sforzi congiunti tra enti pubblici, aziende private e tecnologie avanzate rappresentano un nuovo paradigma nella sicurezza stradale. Solo unendo innovazione, investimenti e responsabilità condivisa si potrà creare un sistema di mobilità più sicuro e sostenibile, migliorando la qualità della vita e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.