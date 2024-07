Renault 5 e Scenic E-Tech: ottengono la Certificazione Francese

Renault 5 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric hanno raggiunto un importante traguardo, diventando i primi veicoli completamente elettrici a ottenere la certificazione "Origine France Garantie"

rilasciata da Bureau Veritas. Questa certificazione, concessa ai prodotti il cui assemblaggio finale avviene in Francia e in cui almeno il 50% del prezzo di costo unitario e le caratteristiche fondamentali sono acquisiti in Francia, assicura ai consumatori l'origine francese dei prodotti che acquistano.

Gli auditor di Bureau Veritas analizzano rigorosamente il processo di produzione e verificano l'origine delle parti e dei componenti prima di rilasciare la certificazione. Per i modelli Renault 5 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric, la quota del valore prodotto in Francia è rispettivamente del 69% e del 74%. Questi veicoli incarnano l'ambiziosa strategia del Gruppo Renault di radicare la trasformazione elettrica nell'ecosistema industriale francese.

Renault 5 E-Tech Electric, un'icona pop rivisitata in chiave moderna, rappresenta la rinascita e il rinnovamento industriale di Renault. È il primo veicolo progettato sulla piattaforma AmpR Small, dedicata ai veicoli elettrici del segmento B. Scenic E-Tech Electric, un'auto familiare completamente elettrica, è prodotta a Douai, nello stesso stabilimento dove è nata nel 1996. La Scenic E-Tech Electric è stata eletta "Auto dell'Anno 2024" ed è costruita sulla piattaforma AmpR Medium, richiedendo una significativa trasformazione dello stabilimento storico di Douai.

Entrambi i veicoli sono sviluppati da Ampere, la divisione del Gruppo Renault specializzata nei veicoli elettrici intelligenti, con l'obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. La produzione avviene presso lo stabilimento di Douai, parte del centro Ampere ElectriCity, un'industria 4.0 all'avanguardia situata nel Dipartimento dell'Alta Francia. ElectriCity è uno dei centri di produzione di veicoli elettrici più importanti e competitivi in Europa, con il 75% dei fornitori situati entro un raggio di 300 chilometri, garantendo una produzione a ciclo breve.

ElectriCity rappresenta un esempio di eccellenza industriale, con oltre 10 milioni di veicoli e 22 modelli prodotti nei suoi 50 anni di storia. Attualmente, lo stabilimento di Douai produce Megane E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric e R5 E-Tech Electric per Renault. Questa certificazione non solo conferma l'impegno di Renault nella qualità e nella produzione locale, ma anche il suo ruolo pionieristico nella transizione verso una mobilità sostenibile.

Renault continua a investire nell'innovazione e nella sostenibilità, con l'obiettivo di sviluppare una "electric valley" europea, specializzata nella catena del valore dei veicoli elettrici. La certificazione "Origine France Garantie" rappresenta un riconoscimento significativo per Renault, rafforzando la fiducia dei consumatori nella qualità e nell'origine dei suoi veicoli elettrici.