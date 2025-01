Renault e Karidéa: un’alleanza strategica per il futuro della distribuzione automotive

Il Gruppo Renault, in collaborazione con il Think Tank Karidéa, ha ospitato un evento esclusivo dedicato alla trasformazione della distribuzione automotive.

Per la prima volta, 37 gruppi di distribuzione multimarca europei si sono riuniti presso il Technocentre del Gruppo Renault, dove hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il CEO Luca de Meo e il Leadership Team su temi cruciali per il futuro del settore.

Durante l’incontro, che ha segnato una tappa importante nel dialogo tra produttori e distributori, il Gruppo ha presentato le novità delle sue quattro Marche – Renault, Dacia, Alpine e Mobilize – con un focus sulle soluzioni per una mobilità decarbonizzata ed efficiente. Tra le innovazioni, spiccano i veicoli elettrici e i progetti futuri come la piattaforma modulare per veicoli commerciali 100% elettrici e la Renault Emblème, una demo-car dal design ecologico.

La rete al centro della strategia



Luca de Meo ha ribadito l’importanza strategica della rete di distribuzione, considerata una risorsa fondamentale per affrontare le sfide della trasformazione industriale. Grazie alla strategia della Renaulution, che ha già portato a 22 lanci di modelli in soli tre anni, il Gruppo ha rafforzato la propria posizione nel mercato europeo, puntando sul valore e sull’innovazione.

Innovazione e sostenibilità come pilastri



L’evento ha sottolineato come il Gruppo Renault stia integrando tecnologie all’avanguardia nella rete, con oltre 20 casi d’uso dell’intelligenza artificiale applicata ai processi di vendita, post-vendita e customer satisfaction. Inoltre, l’impegno per la transizione verso i veicoli elettrici è supportato da Mobilize e Ampere, due iniziative che promuovono soluzioni innovative per la ricarica e l’esperienza di guida a zero emissioni.

Jean Triomphe, fondatore di Karidéa, ha definito l’incontro “un’occasione unica per approfondire le tendenze di trasformazione del settore e individuare opportunità per i distributori”. L’economia circolare è stata identificata come un altro pilastro strategico, grazie alla piattaforma The Future Is NEUTRAL, che punta al riutilizzo e alla sostenibilità.

Questo incontro esclusivo ha gettato le basi per un futuro più collaborativo tra costruttori e distributori, offrendo una visione chiara delle opportunità che attendono il settore automotive in un momento di profonda trasformazione.