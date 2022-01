Renault festeggia i 50 anni del mito R5

La “Supercar” festeggia i suoi 50 anni! Una veneranda età, di R5, vero simbolo della cultura pop, sono state vendute oltre 5 milioni di unità in molti Paesi.

Per uno straordinario compleanno, ci volevano festeggiamenti degni dell’evento. Renault proporrà, quindi, una serie di appuntamenti che si svolgeranno per tutto l’anno con eventi, happening ed operazioni sui social network.

Per cui già da Marzo, gli NFT permetteranno di acquistare opere sulla Renault 5 ed il suo mondo appositamente realizzate in edizione limitata per la felicità dei grandi fan. Un mondo pop e colorato che mescola opere d’arte, ma anche sneaker e musica, con il ritorno di un inedito walkman.

L’artista illustratore Greg realizzerà appositamente una serie di opere sul tema Renault 5 e le sue varie declinazioni.

Il calendario ufficiale evolverà seguendo l’attualità e sarà completato da manifestazioni e testimonianze dei fan, insomma un “festival off”!

GENNAIO – Partenza alla grande con il Rally di Montecarlo Historique che vedrà la partecipazione degli equipaggi di Renault 5 Alpine Groupe II con la Renault 5 Turbo. Per l’occasione, quest’ultima sarà guidata da Alain Serpaggi.

– Il 28 gennaio, appuntamento per la diffusione di un video esclusivo realizzato in stop motion e, per l’occasione, sarà lanciato l’hashtag ad hoc #50YEAR5 per accompagnare tutte le iniziative dell’anno.

MARZO – Per l’edizione 2022 di Retromobile, Renault presenterà uno stand inedito interamente dedicato alla Renault 5. Sono 12 i modelli che saranno esposti dal 16 al 20 marzo con una guest star: Renault 5 Prototype, che preannuncia la rinascita del modello nel 2024.

Tutta una collezione di oggetti con l’immagine della Renault 5, attentamente selezionati e disegnati appositamente per i suoi 50 anni, sarà disponibile nello stand presso l’Estafette-Boutique The Originals.

– Da Marzo e per tutto l’anno, si effettueranno regolarmente operazioni con gli NFT per acquisire diverse opere realizzate sul tema Renault 5.

APRILE – Nei locali di Renault Classic a Flins, si terrà una mostra dei modelli più emblematici di Renault 5. La mostra sarà aperta ai media ed accessibile virtualmente al pubblico.

GIUGNO – Realizzazione di un’inedita concept-car in collaborazione con un rinomato designer che si esprime con un mondo pop e colorato tutto anni 1970.

– Altri progetti, stavolta incentrati sulla musica, seranno svelati nel corso del mese.

LUGLIO – Uno sguardo retrospettivo alla carriera cinematografica di una vera e propria star, con la realizzazione di un’iniziativa interattiva.

SETTEMBRE – Partecipazione ed esposizione della Renault 5 al Circuit des Remparts di Angoulême.

NOVEMBRE – Realizzazione di un video in stop motion dedicato alle competizioni con la Renault 5.

– Partecipazione al Salone Epoqu’Auto di Lione, con l’esposizione di diversi modelli della Renault 5.

Altri appuntamenti si aggiungeranno nel corso dell’anno, arricchendo questo calendario.