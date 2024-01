Renault festeggia la produzione di 4 mln di Kangoo

Sono stati finora 4 milioni i modelli di Kangoo prodotti nello stabilimento francese di Maubeuge: oltre 400 Kangoo al giorno sono assemblati sulla linea di produzione.

Ogni 90 secondi esce un nuovo Kangoo. Modello pionieristico ed emblematico dei suoi tempi, è stato un colpo di fulmine immediato ed è rimasto nel cuore di diverse generazioni. Nella versione per i clienti privati o nella veste di veicolo commerciale per rivenditori, artigiani e flotte, ha avuto un destino straordinario e un successo che lo ha reso un’icona del segmento. L’appassionante storia di Kangoo inizia negli anni 1990, quando Renault affida la produzione di questo veicolo allo stabilimento di Maubeuge, con un investimento di oltre 500 milioni di euro per modernizzare gli impianti. Nel 2002 si raggiunge il traguardo di un milione di Kangoo prodotti nello stabilimento di Maubeuge. Cinque anni dopo, nel 2007, Kangoo festeggia due milioni di unità realizzate in questo leggendario stabilimento.