Renault inaugura il primo "rnlt©" in Italia e svela la collaborazione con GCDS per il lancio dell’iconica R5

Renault ha ufficialmente aperto le porte del suo primo rnlt© italiano a Milano, nella celebre zona di Brera, confermandosi leader nell'innovazione e nel design automobilistico.

L’inaugurazione dello store rappresenta una nuova fase del percorso di Renault, sempre più orientato verso un'esperienza immersiva e personalizzata per i suoi clienti. Lo spazio rnlt©, che si aggiunge a quello di Parigi, è concepito per offrire un ambiente dinamico e interattivo, in linea con lo spirito della "Renaulution" del marchio. Un punto d’incontro tra tecnologia, creatività e convivialità, che racchiude l’essenza della Marca.

Strategicamente posizionato in Corso Garibaldi 73, nel cuore pulsante del quartiere degli artisti, rnlt© Milano si propone come uno spazio d’avanguardia dove i visitatori possono immergersi completamente nell'universo della losanga. Ogni dettaglio dello store è studiato per raccontare il viaggio di innovazione e trasformazione che Renault sta portando avanti, proponendo un’esperienza di brand evolutiva e personalizzata.

Il concept store, sviluppato in collaborazione con il partner Renault Renord, rappresenta un concentrato della visione del futuro del marchio. Non solo una vetrina per i modelli iconici di Renault, ma anche un luogo dove convivono arte, moda e tecnologia, rivolto a un pubblico urbano e cosmopolita.

L’esperienza immersiva del cliente al centro



All'interno dello store, i visitatori possono vivere un’esperienza a 360 gradi. Oltre a esplorare i veicoli più recenti, avranno accesso a una boutique esclusiva che propone una selezione di articoli di merchandising firmati The Originals Renault. Da modellini di automobili a capi di abbigliamento e accessori, la boutique offre ai clienti l’opportunità di portare con sé un pezzo dello spirito Renault.

Questo nuovo approccio retail è pensato per promuovere un’interazione diretta con il cliente, che potrà usufruire di tutti i servizi post-vendita del marchio, come i test drive, la consegna dei veicoli e la manutenzione. Un’attenzione particolare è riservata alla customer experience, con soluzioni innovative e personalizzate per migliorare l’acquisto e la cura dell'auto.

Lancio della nuova R5 con GCDS



La serata di inaugurazione dello store ha coinciso con un altro grande evento: la presentazione dell’iconica Renault R5, simbolo di un’epoca e pronta a fare il suo ritorno sulle strade italiane. L’occasione ha visto anche il debutto di una collaborazione esclusiva tra Renault e il brand di moda GCDS, che ha firmato una capsule collection dedicata al lancio della nuova R5.

GCDS, fondato dal direttore creativo Giuliano Calza, è noto per il suo stile street e audace, che ha saputo conquistare il mondo della moda contemporanea con un’estetica unica e pop. Questa collaborazione, nata durante la Milano Fashion Week, rappresenta una perfetta fusione tra lo stile urbano e giovanile della R5 e l'anima creativa di GCDS. La capsule include capi d’abbigliamento e accessori come jersey t-shirt, poster d’autore, car air freshener e powerbank, tutti ispirati ai colori vivaci e al carattere esplosivo della nuova R5.

Una sinergia di creatività e innovazione



Il progetto con GCDS non si è limitato alla realizzazione della capsule collection. Renault ha, infatti, collaborato attivamente con il brand durante il fashion show FW 25 di GCDS, dove diverse R5 in colorazioni pop sono state utilizzate come courtesy car per accompagnare celebrità e icone del mondo della moda. La partnership celebra una visione condivisa basata su creatività, innovazione e versatilità, e ridefinisce i confini tra il mondo automobilistico e quello della moda.

Renault, con il suo impegno costante nel proporre soluzioni all’avanguardia, ha scelto GCDS per rappresentare l’evoluzione della R5, un’auto che ha segnato la storia del marchio e che oggi torna a brillare con una nuova veste elettrica, pronta a conquistare una nuova generazione di automobilisti.

rnlt© Milano: il futuro del retail automobilistico



Con l’apertura di rnlt© Milano, Renault conferma il suo impegno nel ridefinire l’esperienza d’acquisto delle auto. Questo spazio non è solo una vetrina per i prodotti del marchio, ma rappresenta una vera e propria piattaforma di interazione, dove i visitatori possono vivere la filosofia Renault in tutte le sue sfumature. Il successo di questo progetto dimostra come il mondo dell’automobile sia in continua evoluzione, pronto ad abbracciare le sfide del futuro con creatività e passione.

L’evento di apertura a Milano, con la partecipazione di ospiti d’eccezione come Cristiano Caccamo e Francesca Michielin, ha sancito l'inizio di un nuovo capitolo per Renault, dove l’innovazione e la tradizione si fondono per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile.

