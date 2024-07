Renault Italia, forte crescita nel primo semestre 2024

Renault Italia ha chiuso il primo semestre del 2024 con risultati positivi, segnando una significativa crescita sia in termini di volumi che di quota di mercato.

La strategia della casa automobilistica francese, orientata alla ricerca del valore, ha portato a una progressione delle vendite nei canali più redditizi e a un rafforzamento della sua posizione sul mercato italiano.

Crescita nei Volumi e nella Quota di Mercato

Nel primo semestre del 2024, Renault ha commercializzato 32.166 autovetture a clienti privati, registrando un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023. La quota di mercato si è mantenuta stabile al 6,6%. Questo risultato è stato sostenuto dal successo dei nuovi modelli, tra cui la Clio e il Nuovo Captur. La Clio ha totalizzato 17.800 immatricolazioni, ottenendo una quota di mercato del 9,5% nel suo segmento, mentre il Nuovo Captur ha raccolto oltre 5.000 ordini dal suo lancio a metà aprile.

Successo nel Mercato Elettrico

Renault si è anche distinta nel mercato delle auto elettriche, posizionandosi sul podio con 2.200 immatricolazioni e una quota del 6,2%. In particolare, la Twingo E-TECH Electric si è piazzata tra le prime tre nel canale a privati, con 1.300 unità immatricolate e una quota di mercato del 6,9%. Questi risultati confermano l'impegno della casa automobilistica verso la mobilità sostenibile e il suo successo nel segmento delle auto elettriche.

Offensive nei Segmenti C e D

L'offensiva di Renault nei segmenti C e D è iniziata nel 2021 con il lancio di Arkana, seguito dalla Mégane E-TECH Electric nel 2022. Nel primo semestre del 2024, la Mégane E-TECH Electric si è posizionata al secondo posto nel suo segmento nel mercato delle auto elettriche per i clienti privati. Renault ha ulteriormente consolidato la sua presenza nel segmento C con l'introduzione del nuovo SUV tecnologico Austral e, nel 2024, con il lancio della Scenic E-Tech Electric, eletta Car of the Year 2024, e del Symbioz nella seconda metà dell'anno.

Nel segmento D, Renault ha continuato la sua espansione con l'introduzione di modelli innovativi e competitivi. Dopo il lancio di Espace lo scorso anno, la casa automobilistica ha recentemente presentato il Rafale, un nuovo SUV coupé audace e inedito, che si pone come portabandiera della gamma Renault. Questi nuovi modelli rafforzano ulteriormente la posizione di Renault nei segmenti chiave del mercato.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti nei primi sei mesi dell'anno. "Sono molto soddisfatto di come abbiamo affrontato i primi sei mesi dell'anno, ottenendo una crescita significativa sia in termini di volumi che di quota di mercato. Inoltre, abbiamo chiuso il mese di giugno con risultati straordinari: Renault ha registrato, infatti, oltre 1.000 immatricolazioni di veicoli 100% elettrici a clienti privati attestandosi sul secondo gradino del podio del mercato elettrico e siamo, inoltre, il primo brand straniero per immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali. Nella seconda parte dell’anno, con i nostri nuovi modelli Scenic E-tech Electric, Rafale, Symbioz e R5 E-tech Electric, consolideremo il posizionamento della Marca sugli assi creatori di valore."

Prospettive per la Seconda Metà del 2024

Guardando avanti, Renault prevede di continuare la sua crescita nella seconda metà del 2024 con l'introduzione di nuovi modelli che promettono di consolidare la sua posizione sul mercato. Tra questi, la Scenic E-tech Electric, il Rafale, il Symbioz e la R5 E-tech Electric sono destinati a giocare un ruolo chiave. Questi nuovi veicoli, caratterizzati da tecnologie avanzate e design innovativi, rafforzeranno l'offerta di Renault nei segmenti delle auto elettriche e ibride, contribuendo a sostenere la strategia di crescita della casa automobilistica francese.

Renault Italia continua a dimostrare un forte impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, puntando a offrire ai suoi clienti prodotti di alto valore che rispondono alle esigenze di mobilità del futuro. Con una gamma sempre più diversificata e competitiva, Renault è ben posizionata per affrontare le sfide del mercato e per continuare a crescere nel 2024 e oltre.