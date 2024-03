Renault Italia: mobilità sostenibile e impegno ambientale

Il Gruppo Renault Italia continua a guidare il cambiamento verso una mobilità più sostenibile, impegnandosi non solo nella produzione di veicoli ecologici

ma anche nell'implementazione di soluzioni innovative per promuovere l'utilizzo di mezzi condivisi. Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, dichiara: "Siamo consapevoli del nostro ruolo nel promuovere la transizione verso un futuro più verde, e intendiamo farlo partendo dai nostri dipendenti, che sono i nostri primi ambasciatori della nuova mobilità".

Una delle iniziative più recenti è la collaborazione con Cooltra, azienda leader nel settore del sharing e del renting di veicoli su due ruote. Grazie a questa partnership, i dipendenti del Gruppo Renault Italia avranno accesso a 10 scooter completamente elettrici per i loro spostamenti quotidiani casa-lavoro, sperimentando i vantaggi dell'elettrico e diventando portavoce della mobilità del futuro.

Questa iniziativa si affianca al servizio di car sharing aziendale gratuito 100% elettrico, Mobilize Share, lanciato nel 2022, che ha visto un grande successo tra i collaboratori del Gruppo. Con una flotta di vetture completamente elettriche, Renault Italia ha registrato oltre 32.000 km percorsi e più di 600 prenotazioni dei veicoli in sharing.

"Questo nuovo progetto è in linea con il nostro impegno a migliorare la qualità della vita dei nostri collaboratori", afferma Fusilli. "Facilitare i loro spostamenti per recarsi sul posto di lavoro significa avere collaboratori più felici e motivati. Ed è questo che vogliamo".

Ma l'impegno di Renault Italia per l'ambiente va oltre la promozione della mobilità sostenibile tra i dipendenti. L'azienda sta anche riducendo la propria impronta carbonica all'interno dei suoi siti industriali e commerciali, con iniziative come l'installazione di impianti fotovoltaici. Un esempio tangibile è l'impianto fotovoltaico installato su 3 dei 5 edifici del Gruppo Renault in Italia, che contribuisce a ridurre l'uso di energia tradizionale e a promuovere fonti rinnovabili.

Renault Italia si conferma un pioniere nella mobilità sostenibile in Europa, con una visione chiara e un impegno concreto verso un futuro più verde e responsabile