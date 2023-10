Renault è la seconda Marca più venduta in Europa nel 2023

L’aumento del 48% delle vendite di veicoli ibridi (HEV), ossia 127.224 unità, consente alla Marca Renault di registrare una significativa crescita sul mercato dei veicoli elettrificati.

Questa crescita dei modelli ibridi ha comportato un aumento globale delle vendite di veicoli elettrificati del 19%, per un totale di 200.000 immatricolazioni. Austral e Arkana, con vendite rispettivamente del 65% e 55% nella versione ibrida (HEV), hanno svolto un ruolo chiave in questo successo. Inoltre, il lancio in Europa di Espace ha registrato un promettente esordio delle vendite in Francia e Spagna, con progetti di espansione in altri Paesi europei a partire da Ottobre 2023.

Mégane E-Tech Electric vanta oltre 35.000 vendite quest’anno, contribuendo così in una proporzione del 54% alle vendite totali dei veicoli elettrici Renault, che hanno raggiunto 64.854 unità. In Europa, Mégane E-Tech Electric rappresenta il 2,2% del mercato dei veicoli elettrici.

Per diversificare ulteriormente l’offerta di veicoli elettrici della Marca, Scénic E-Tech Electric, svelato al Salone di Monaco a Settembre 2023, sarà commercializzato su base annua nel 2024. Gli ordini di Scénic E-Tech Electric saranno aperti entro fine 2023.

CRESCITA NEI SEGMENTI CREATORI DI VALORE

La gamma dei modelli del segmento C di Renault svolge un ruolo sempre più importante nelle vendite mondiali della Marca, con una notevole crescita del 36%, per un totale di 190.535 unità vendute. Austral contribuisce ampiamente a questo successo, con 60.305 immatricolazioni nei primi 9 mesi del 2023, proprio come Arkana che continua a crescere, con 59.542 unità vendute.

Nonostante le persistenti difficoltà di approvvigionamento, Renault raggiunge il suo obiettivo di vendite a privati e lo mantiene ad un livello ottimale, con più di un veicolo su due venduto a privati. Le vendite a privati si attestano al 50% nel periodo Gennaio-Settembre 2023, ossia +7 punti rispetto alla media del mercato (43%).

CRESCITA SUL MERCATO DEI VEICOLI COMMERCIALI

Renault continua a sovraperformare sul mercato dei veicoli commerciali, con una crescita a due cifre delle immatricolazioni. Nei primi 9 mesi del 2023, le vendite mondiali hanno raggiunto 281.404 unità (+21%), mentre in Europa sono aumentate del 26%, a 214.255 unità, su un mercato in crescita del 14%.

Questi risultati in Europa sono dovuti al successo dei prodotti di spicco della Marca: Express (+25%), Kangoo (+33%), Trafic (+29%) e Master (+13%).

Il 25 ottobre, la Marca Renault presenterà il suo “international game plan 2027” in concomitanza con l’anteprima mondiale di Renault Kardian, primo veicolo dell’offensiva prodotto al di fuori dell’Europa.

Con una crescita del 25% in europa nel terzo trimestre 2023, la Marca Renault conferma il successo del lancio dei suoi nuovi modelli: Mégane E-TECH Electric, Nuovo Espace e Nuovo Austral che si attesta al primo posto del segmento C-SUV in Francia. Ora ci stiamo preparando all’apertura degli ordini di Nuovo Scénic E-TECH Electric in Europa e di Nuovo Kardian in America Latina. Fabrice Cambolive Direttore Generale della Marca Renault