Renault propone veicoli autonomi livello 4 per il trasporto pubblico

Il Gruppo Renault ha annunciato una nuova ambiziosa offerta di veicoli autonomi di livello 4 per il trasporto pubblico.

Basata su una visione pragmatica della tecnologia, l'azienda mira a rendere l'innovazione condivisibile, economicamente accessibile e utile per tutti. Già leader nei dispositivi di assistenza alla guida per autovetture, Renault sta ora concentrando i suoi sforzi sull'automazione dei trasporti pubblici.

Collaborazione con WeRide

Renault ha avviato una collaborazione con WeRide, un esperto mondiale di veicoli autonomi, per sviluppare e commercializzare minibus elettrici autonomi di livello 4. Questi veicoli saranno in grado di gestire autonomamente situazioni di guida in un'area specifica, con supervisione remota ma senza operatore a bordo. Questa partnership si inserisce in una strategia più ampia che punta a introdurre migliaia di minibus autonomi nei prossimi anni.

Test al Roland-Garros 2024

In occasione del torneo di tennis Roland-Garros 2024, Renault e WeRide sperimenteranno un servizio di navette elettriche autonome per facilitare l'accesso allo stadio. Dal 26 maggio al 9 giugno 2024, le navette trasporteranno i visitatori dal parcheggio P2 vicino al Bois-de-Boulogne allo stadio di Roland-Garros e viceversa. Questa dimostrazione pratica offrirà una prova concreta della maturità delle tecnologie autonome sviluppate.

Strategia e futuro

Renault si impegna a portare avanti lo sviluppo di una piattaforma robotizzata per minibus elettrici, basata sul Nuovo Renault Master e capace di integrare soluzioni di automazione di partner specializzati come EasyMile, Milla e WeRide. Con un bisogno stimato di migliaia di minibus autonomi nei prossimi anni, Renault punta a contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e a offrire soluzioni di trasporto flessibili e sicure.

Grazie alla collaborazione con WeRide e alle sperimentazioni in corso, Renault è pronta a diventare un protagonista nella mobilità autonoma per il trasporto pubblico. Gilles Le Borgne, CTO del Gruppo Renault, ha dichiarato: "Grazie alle nostre sperimentazioni e ai nostri partner, saremo in grado, ben prima della fine del decennio, di proporre un’offerta pertinente e decarbonizzata di minibus autonomi per soddisfare le crescenti esigenze dei territori."

Il futuro della mobilità pubblica autonoma è alle porte, e Renault è determinata a essere all'avanguardia di questa rivoluzione tecnologica.