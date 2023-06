Renault rivede al rialzo il margine operativo tra il 7% e 8% per il 2023

Considerato l’attuale livello di performance del Gruppo, superiore alle aspettative iniziali, il Gruppo Renault rivede al rialzo le sue prospettive finanziarie per l’esercizio 2023 e prevede quanto segue:

margine operativo del Gruppo compreso tra il 7% e l’8% (rispetto al precedente margine superiore o pari al 6%)

free cash-flow operativo del Ramo Auto superiore o pari a 2,5 miliardi di euro (rispetto al precedente free cash-flow superiore o pari a 2 miliardi di euro).

Questa revisione si spiega soprattutto con la qualità del mix di vendite associata al successo dei nuovi lanci e al proseguimento della politica commerciale centrata sul valore.

Il Gruppo Renault prevede quanto segue per il 1° semestre 2023:

margine operativo del Gruppo superiore al 7%

free cash-flow operativo del Ramo Auto di circa 1,5 miliardi di euro (comprensivo di 600 milioni di euro di dividendi di Mobilize Financial Services).

Il Gruppo Renault ha raggiunto livelli record di performance. Questi risultati sono il frutto di una strategia orientata al valore e del costante impegno, da tre anni a questa parte, dei team nel piano Renaulution che sta trasformando profondamente il Gruppo. Pertanto, il Gruppo Renault rivede al rialzo le sue prospettive finanziarie per quest’anno, grazie ai continui sforzi compiuti per ridurre i costi e ad un’offensiva di prodotto inedita nella storia del Gruppo. Quest’offensiva prodotto, che interessa tutte le nostre Marche, è appena cominciata e consentirà di migliorare ulteriormente la performance del Gruppo, portando avanti, al tempo stesso, una trasformazione unica per diventare un’azienda automobilistica di nuova generazione, ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault