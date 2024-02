Renault e Volkswagen in trattative per una rivoluzione verde

In un'epoca in cui la sostenibilità diventa sempre più una priorità, l'industria automobilistica europea sembra pronta a compiere un passo significativo

verso l'innovazione verde, come riportato da AutoMotive News Europe Luca de Meo CEO di Renault, ha confermato durante il salone di Ginevra che l'azienda è in "buone discussioni" con Volkswagen per collaborare allo sviluppo di una minicar elettrica, con l'obiettivo di lanciarla sul mercato europeo a un prezzo inferiore ai 20.000 euro.

Questo progetto rappresenta non solo un'ambiziosa iniziativa per rendere i veicoli elettrici accessibili a un pubblico più ampio, ma anche una risposta strategica alla crescente concorrenza delle case automobilistiche cinesi, che puntano a conquistare il mercato europeo con proposte economiche ma tecnologicamente avanzate. Renault, con il suo impegno nella produzione di veicoli elettrici, ha già annunciato l'introduzione della Twingo full-electric nel 2026, basata su una versione abbreviata dell'architettura AmpR Small, che sottolinea l'innovazione e l'efficienza.

La possibile collaborazione con Volkswagen non è solo un segno della volontà di Renault di aprire le porte a partnership strategiche ma anche una testimonianza della necessità di unire le forze nel settore per accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile. VW, da parte sua, cerca di recuperare terreno nella corsa verso l'elettrificazione, con l'obiettivo di introdurre veicoli elettrici a prezzi competitivi che possano stare al passo con le aspettative dei consumatori e le sfide ambientali.

La scelta di potenziali batterie al litio ferro fosfato (LFP) per il Twingo evidenzia inoltre un focus sul taglio dei costi senza compromettere la qualità, permettendo a Renault di andare avanti con il progetto indipendentemente dalle partnership, come sottolineato da de Meo. La determinazione dell'azienda di procedere, con o senza alleati, riflette l'urgenza di adattarsi a un panorama automobilistico in rapida evoluzione e la volontà di mantenere una posizione di leadership.

L'industria automobilistica europea ha una lunga storia di collaborazioni su progetti di minicar, riconoscendo che la cooperazione può essere cruciale per superare le sfide economiche e tecniche. Esempi passati, come la partnership tra Toyota, Peugeot, e Citroen, o quella tra Ford e Fiat, dimostrano che la collaborazione può essere la chiave per il successo in segmenti di mercato difficili.

Luca de Meo, con una carriera piena di esperienze significative sia in Renault che nel Gruppo VW, comprende profondamente le dinamiche di questo settore e l'importanza di innovare per rimanere competitivi. La sua visione per una Twingo elettrica più economica, insieme alla futura Renault 5 e al SUV Renault 4, punta a una riduzione dei costi fino al 40%, segnando un potenziale cambiamento di gioco per l'intero settore.

Mentre l'Europa si avvicina a obiettivi di emissioni di CO2 sempre più stringenti e normative di sicurezza più severe, questa iniziativa di Renault e la potenziale collaborazione con Volkswagen rappresentano un faro di speranza per un futuro più verde e accessibile in termini di mobilità. Con la promessa di veicoli elettrici a prezzi più bassi, l'industria automobilistica si muove verso un orizzonte in cui tecnologia avanzata e sostenibilità ambientale possono andare di pari passo, beneficiando consumatori e pianeta allo stesso tempo.