Salone dell'Auto di Ginevra, addio per sempre

La Fondazione del Comitato Permanente del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra ha annunciato che non organizzerà future edizioni del celebre evento a Ginevra.

La decisione è stata presa a fronte delle incertezze legate all'industria automobilistica e alla perdita di attrattiva dei grandi saloni europei. Nonostante l'edizione di rilancio del febbraio 2024 fosse stata progettata per riposizionare il Salone di Ginevra (GIMS) dopo quattro anni di assenza dovuti alla pandemia di COVID-19, il Consiglio della Fondazione ha riconosciuto che le condizioni di mercato attuali non giustificano ulteriori investimenti.

Le ragioni della decisione

Alexandre de Senarclens, presidente della Fondazione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, ha spiegato che il basso interesse dei costruttori automobilistici per il Salone di Ginevra, unito alla forte competizione dei saloni di Parigi e Monaco, ha reso impraticabile la continuazione dell'evento. "Questa decisione estremamente deplorevole non deve eludere tutti gli sforzi e la convinzione con cui abbiamo cercato di riconnetterci con il successo," ha affermato de Senarclens. "Ma è chiaro che il basso interesse dei costruttori per il Salone di Ginevra in un contesto settoriale difficile, la competizione dei saloni di Parigi e Monaco che hanno il favore dei gruppi endogeni e gli investimenti necessari per mantenere un salone suonano la fine di una prossima edizione."

La responsabilità della Fondazione

Di fronte all'impossibilità di raggiungere i propri obiettivi statutari, il Consiglio della Fondazione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra ha deciso di chiedere all'autorità di vigilanza delle fondazioni (ASFIP) l'autorizzazione a sciogliere la Fondazione stessa. Sandro Mesquita, direttore generale del GIMS, ha lodato l'impegno e la determinazione dei team operativi che hanno lavorato instancabilmente per rilanciare l'evento, sia a Ginevra che a Doha.

Il futuro del GIMS Qatar

In un contesto più favorevole e con un approccio diverso, il Geneva International Motor Show Qatar continuerà il suo percorso. "Per il suo prossimo Festival dedicato all'eccellenza automobilistica, e forte di una prima edizione di successo, il GIMS Qatar potrà continuare a fare affidamento sul know-how e sulle competenze riconosciute dei team che hanno avviato e sviluppato il concetto e la sua attuazione," ha dichiarato Mesquita. "Una certa soddisfazione nel rendersi conto che i saloni automobilistici mantengono il loro fascino tra i marchi a seconda delle regioni del mondo, e che il Salone di Ginevra ha rafforzato in Medio Oriente," ha concluso. La prossima edizione del GIMS Qatar è prevista per novembre 2025.

Storia del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra

Dal 1905, il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra è stato uno dei più prestigiosi eventi del settore, considerato un trampolino di lancio per il futuro della mobilità. La neutralità territoriale e la periodicità annuale dell'evento sono state per lungo tempo tra i suoi principali punti di forza. Al suo apice, il Salone occupava oltre 120.000 metri quadrati di spazio espositivo, ospitava 120 espositori e attirava circa 10.000 giornalisti internazionali durante le giornate stampa, seguiti da oltre 600.000 visitatori in 11 giorni.

Impatti e prospettive future

La decisione di annullare le future edizioni del Salone di Ginevra segna la fine di un'era per uno degli eventi più importanti del settore automobilistico europeo. Tuttavia, il trasferimento dell'attenzione verso il GIMS Qatar riflette una strategia di adattamento alle nuove dinamiche globali del mercato automobilistico. Con una prima edizione di successo alle spalle, il GIMS Qatar rappresenta una nuova opportunità per mantenere vivo lo spirito del Salone di Ginevra, offrendo una piattaforma per l'innovazione e l'eccellenza automobilistica in una regione del mondo in crescita.

La chiusura del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra è un riflesso delle profonde trasformazioni che l'industria automobilistica sta attraversando. Mentre l'Europa vede una diminuzione dell'interesse per i grandi saloni, altre regioni come il Medio Oriente mostrano una crescente domanda e apprezzamento per questi eventi. Il GIMS Qatar, con la sua edizione del 2025, si propone di continuare la tradizione di eccellenza e innovazione che il Salone di Ginevra ha rappresentato per oltre un secolo.