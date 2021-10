Sbarca in Brasile la Peugeot e-208 GT 100% elettrica

Ai primi 20 clienti verrà offerta una colonnina di ricarica domestica “WEG”, il partner certificato dal Marchio in Brasile e qualificato per la vendita di postazioni di ricarica attraverso la rete dei concessionari PEUGEOT.

L'arrivo di questa versione top di gamma inaugura il lancio, in Brasile, di un ecosistema progettato intorno ai clienti che acquistano veicoli elettrici.

Per accompagnare questo debutto, sono stati firmati accordi strategici di collaborazione con vari partner a supporto della strategia “Move to Electric” sviluppata da PEUGEOT Brasil.

Entrando nel mondo dell’elettrificazione in Brasile, PEUGEOT rafforza la sua posizione di marchio innovativo, in linea con le nuove aspirazioni e i valori di una società che cambia. In linea anche con clienti sempre più esigenti, proprio come quelli che si avvicinano al marchio PEUGEOT, brand che punta a raggiungere i più alti standard di eccellenza.

La prova? La rivista “Quatro Rodas” ha classificato PEUGEOT e-208 GT al primo posto del suo recente test comparativo con altre principali concorrenti del segmento B, apprezzando “il suo grande piacere di guida e le sue ottime prestazioni, ma anche la sua facilità di guida in ambito urbano, il suo livello tecnologico, le finiture e lo spazio per i passeggeri e i bagagli.”

Nella prestigiosa cornice del “Museu do Amanhã”, a Rio de Janeiro, PEUGEOT Brasile ha avviato dato il via alla commercializzazione di Nuova PEUGEOT e-208 GT, la sua compatta 100% elettrica.

Progettata per scrivere un nuovo capitolo della famosa Serie 2, Nuova PEUGEOT 208 è un'auto seducente sotto tutti i punti di vista. Dal suo debutto nel 2020 ha vinto numerosi premi, sia in Europa che in Brasile, tra cui il premio europeo “Car Of The Year“ 2020 (COTY), uno dei riconoscimenti più ambiti al mondo. In Brasile, nella sua configurazione FlexFuel, il sito UOL Carros le ha assegnato il premio “Migliore Berlina Compatta”. Sempre in Brasile, ma nella edizione 2021, PEUGEOT 208 è stata eletta “Migliore Vettura Compatta” all’undicesima edizione dei CAR AWARDS BRAZIL e le è stato attribuito il titolo “Acquisto dell’anno 2021” dalla rivista Motor Show.

Proseguendo questa traiettoria promettente, PEUGEOT ha dato l’avvio alla commercializzazione in Brasile di PEUGEOT e-208 GT, un’auto che offre una vivacità e un piacere di guida di grande spessore grazie alla sua motorizzazione 100% elettrica.