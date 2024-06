SEAT lancia Ibiza e Ateca Black Edition in Italia

Il secondo trimestre del 2024 di SEAT si apre con l'introduzione delle nuove edizioni Black Edition per i modelli Ibiza e Ateca,

ampliando l'offerta della casa automobilistica spagnola dopo il successo della SEAT Arona Black Edition. Questa esclusiva gamma combina design distintivo e tecnologia avanzata, garantendo un'esperienza di guida superiore con motori efficienti e numerose opzioni di personalizzazione.

La SEAT Arona Black Edition, introdotta nel mercato italiano a febbraio 2024, è caratterizzata da fari Full LED, cerchi da 18” Nuclear, SEAT Virtual Cockpit da 10,2”, volante in pelle e vetri posteriori oscurati. Disponibile con la formula "SEAT Senza Pensieri", può essere acquistata a €129 al mese con anticipo zero, TAN 2,95% (TAEG 4,17%), raddoppiando gli ecoincentivi statali grazie al contributo di SEAT Italia e della rete dei concessionari.

La SEAT Ibiza Black Edition, celebre per la sua personalità unica, presenta cerchi in lega da 17”, fari fendinebbia, Marina Pack con sedili in Seaqual® Yarn, vetri posteriori oscurati e carrozzeria metallizzata. Con la motorizzazione 1.0 TSI 95 CV, è disponibile a €199 al mese con anticipo zero, TAN 4,95% (TAEG 6,51%). Le emissioni di CO2 sono tutte sotto i 135 g/km, rendendola una scelta sostenibile.

La SEAT Ateca Black Edition si distingue per i mancorrenti al tetto neri, fari Full LED, cerchi in lega da 18”, vetri posteriori oscurati e interni con sedili in Dinamica® nera. Equipaggiata con motorizzazioni 1.0 TSI 115 CV, 1.5 TSI 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG, è acquistabile a partire da €219 al mese (anticipo €5.500, TAN 4,95%, TAEG 6,45%) sempre con la formula "SEAT Senza Pensieri".

La gamma Black Edition di SEAT rappresenta un perfetto equilibrio tra stile, comfort e innovazione, proponendosi come una scelta ideale per chi cerca un'auto esclusiva e tecnologicamente avanzata.