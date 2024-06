SEAT S.A.: nuove nomine alla comunicazione e al marketing globale

SEAT S.A. annuncia importanti novità nella sua struttura dirigenziale

con la nomina di Helena Mariscal de Gante come nuovo Direttore Globale della Comunicazione Aziendale e Patrick Sievers come nuovo Direttore Marketing Globale di CUPRA. Queste nomine segnano un passo significativo per l'azienda spagnola, impegnata nella trasformazione verso l'elettromobilità e la crescita globale dei suoi marchi.

Helena Mariscal de Gante: Direttore Globale della Comunicazione Aziendale

Helena Mariscal de Gante è stata nominata Direttore Globale della Comunicazione Aziendale di SEAT S.A. e avrà la responsabilità di sviluppare ulteriormente la strategia di comunicazione e le attività di SEAT e CUPRA. Nel suo nuovo ruolo, Mariscal de Gante guiderà la strategia di comunicazione aziendale durante uno dei periodi di trasformazione più significativi nella storia di SEAT S.A., contribuendo alla globalizzazione e alla crescita del marchio CUPRA. Riporterà direttamente a Cécilia Taïeb, Direttore Globale della Comunicazione di SEAT S.A.

“L’arrivo di Helena in SEAT S.A. accade nel momento giusto, mentre acceleriamo la nostra trasformazione culturale, organizzativa e industriale. Con la sua vasta esperienza in comunicazione aziendale, la profonda conoscenza della nostra azienda, l’innata comprensione del panorama mediatico e le sue capacità di pensiero strategico, è perfettamente posizionata per amplificare la nostra straordinaria storia al mondo. Sotto la sua guida, non ho dubbi che la nostra comunicazione aziendale contribuirà a migliorare la reputazione di SEAT S.A. così come a elevare il posizionamento di CUPRA, che diventerà un marchio davvero globale”, ha dichiarato Cécilia Taïeb.

Prima di unirsi a SEAT S.A., Mariscal de Gante ha lavorato per oltre 15 anni in diversi settori della comunicazione presso Edelman, dove ha diretto il team di comunicazione aziendale nella sede di Madrid. Ha conseguito una doppia laurea in giornalismo e legge presso l’Università Carlos III di Madrid.

Patrick Sievers: Nuovo Direttore Globale Marketing di CUPRA

CUPRA ha inoltre promosso Patrick Sievers a Direttore Globale Marketing, posizione in cui riporterà direttamente a Ignasi Prieto, Chief Brand Officer del marchio. Sievers avrà il compito di rafforzare il percorso di CUPRA verso un'identità globale, espandendo i confini del marchio oltre il settore automobilistico.

“Sono davvero felice che Patrick assuma il nuovo ruolo di Direttore Globale Marketing di CUPRA. Sin dal lancio del marchio nel 2018, è stato un membro chiave della nostra Tribe. Il suo atteggiamento audace e la sua ambizione sconfinata si adattano perfettamente al DNA di CUPRA. Con la sua leadership e le sue capacità personali, Patrick porterà il marchio a un livello superiore”, ha dichiarato Ignasi Prieto.

Sievers lavorerà per posizionare CUPRA come un marchio emozionale e ribelle, attrattivo per la nuova generazione di amanti delle auto. Supervisionerà il lancio del secondo veicolo completamente elettrico del marchio, CUPRA Tavascan, e del modello elettrificato CUPRA Terramar, espandendo inoltre la presenza di CUPRA nel mondo del lifestyle.

Patrick Sievers ha conseguito una laurea e un master in gestione internazionale e marketing in Germania e ha studiato presso la ESIC Business and Marketing School di Madrid. Ha iniziato la sua carriera nel reparto marketing di prodotto di SEAT Germania, per poi diventare assistente del vicepresidente esecutivo di Vendite e Marketing. In qualità di Global Head of Brand Experience di CUPRA, Sievers ha gestito importanti trattative di sponsorizzazione, tra cui quella con l’FC Barcelona, e ha organizzato eventi di grande rilievo come l’Impulse a Terramar-Sitges nel 2022 e l’Exponential Impulse a Berlino nel 2023.

Queste nomine rafforzano la leadership di SEAT S.A. e CUPRA nel settore della mobilità e della comunicazione globale. Con Mariscal de Gante alla guida della comunicazione aziendale e Sievers alla testa del marketing di CUPRA, SEAT S.A. è ben posizionata per continuare la sua trasformazione e affermarsi come un attore chiave nel panorama dell’elettromobilità e della mobilità urbana. Questi cambiamenti dirigenziali riflettono l’impegno dell’azienda nel rafforzare la propria posizione sul mercato e nel sostenere la crescita globale dei suoi marchi.