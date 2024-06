SEAT: Record di sostenibilità e riduzione del 53% dell'impatto ambientale

SEAT S.A. ha segnato il 2023 come l'anno dei migliori risultati in termini di sostenibilità, grazie ai progetti strategici implementati nelle aree ambientale, sociale e di governance (ESG).

Dal 2010, l'azienda ha ridotto del 53% l'impatto ambientale dei suoi stabilimenti di Martorell, Barcellona ed El Prat, grazie a continui miglioramenti nei processi produttivi.

"La sostenibilità è un pilastro fondamentale della nostra strategia aziendale e al centro del processo di trasformazione verso l’elettrificazione," ha dichiarato Markus Haupt, Vicepresidente Produzione e Logistica di SEAT S.A. "Abbiamo puntato a ridurre del 50% l’impatto ambientale della produzione entro il 2025, obiettivo che abbiamo già raggiunto. Ora ci stiamo muovendo per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2040."

Riduzione dell'impatto ambientale

SEAT S.A. ha lavorato costantemente per minimizzare l'impatto ambientale dei suoi impianti. Dal 2010, ha iniziato a misurare i fattori chiave per conoscere la reale impronta ecologica dei suoi processi, implementando programmi di miglioramento efficienti. I risultati nei cinque indicatori chiave stabiliti dal Gruppo Volkswagen sono i migliori mai registrati dall’azienda. L'impatto ambientale dei centri di Martorell, Barcellona ed El Prat è stato ridotto a meno della metà.

Dal 2010, il consumo di energia è stato ridotto del 33%, grazie a misure di efficienza e miglioramenti organizzativi. Dal 2012, l'elettricità consumata proviene al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, la riduzione del 69% delle emissioni di anidride carbonica segna una significativa tappa verso la neutralità delle emissioni di carbonio nei prossimi anni. SEAT S.A. raggiungerà la neutralità carbonica in tutti i suoi stabilimenti entro il 2040 e, a livello aziendale, entro il 2050.

Anche la riduzione del consumo di acqua è stata una priorità. Dal 2010, SEAT S.A. ha ridotto del 45% il consumo di acqua per produrre un’auto, ottimizzando i processi e adottando tecnologie più efficienti e promuovendo il ricircolo dell’acqua. La produzione di rifiuti e le emissioni di solventi sono state ridotte rispettivamente del 78% e del 45%.

Progetti innovativi per la sostenibilità

SEAT S.A. continua a perseguire il miglioramento continuo attraverso progetti innovativi. Tra questi, il progetto "SEAT al Sol 2" prevede, a partire dal 2025, l’installazione di 39.000 pannelli solari su una superficie di 233.000 metri quadrati nei suoi impianti di Martorell, El Prat e Barcellona. Questo genererà 29 gigawattora (GWh), triplicando la capacità di autogenerazione di energia rinnovabile dell’azienda.

Nel 2023 è iniziata l'installazione del primo forno per l’essiccazione della vernice 100% elettrico del Gruppo Volkswagen a Martorell, una soluzione altamente efficiente che riduce del 25% il consumo energetico e le perdite di calore, risparmiando 2.500 tonnellate di CO2 all’anno. Questo progetto è finanziato dall'Unione Europea con i fondi Next Generation EU.

Centrale importanza delle persone

SEAT S.A. pone grande attenzione alle persone, approvando nel 2023 un nuovo Piano per l’Uguaglianza con oltre 60 misure per promuovere la diversità e l’inclusione. Questo include un protocollo contro le molestie sessuali e di genere sul posto di lavoro.

In ambito sanitario, SEAT S.A. promuove il benessere dei dipendenti attraverso servizi forniti dal Centro di assistenza sanitaria e riabilitazione (CARS) e diverse iniziative del piano di salute mentale. Nel 2023, sono state realizzate oltre 159.000 attività sanitarie e l'azienda ha registrato, per il secondo anno consecutivo, il tasso di infortuni più basso della sua storia.

Inoltre, SEAT S.A. ha potenziato la sua capacità di innovazione in materia di sostenibilità attraverso il progetto Future: Fast Forward, offrendo oltre 100.000 ore di formazione ai dipendenti per affrontare le sfide attuali e future. L’obiettivo è raggiungere 500.000 ore di formazione per tutto il personale.

SEAT S.A. dimostra come una visione strategica orientata alla sostenibilità possa portare a risultati significativi. Con la riduzione del 53% dell’impatto ambientale e l’implementazione di progetti innovativi, l'azienda non solo migliora i propri processi produttivi, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti.