SEAT S.A. registra utili record nel 2023 e punta al mercato USA

Nel 2023, SEAT S.A. ha impresso una svolta storica alla propria traiettoria finanziaria, registrando un utile operativo record di 625 milioni di euro,

segnando un incremento significativo rispetto ai 33 milioni di euro del 2022. Questo risultato ha portato a un miglioramento della redditività del 4,1%, spingendo la percentuale dallo 0,3% al 4,4%. In parallelo, il fatturato annuo ha raggiunto una cifra mai vista prima, con 14,333 miliardi di euro, un aumento del 31,0% rispetto all'anno precedente.

Questi risultati sono la prova tangibile della solidità di SEAT S.A. e del successo della sua strategia di trasformazione, come evidenziato dalle parole di Wayne Griffiths, CEO dell'azienda. Il 2023 è stato un anno di contrasti per il settore automobilistico, ma SEAT S.A. è riuscita a navigare attraverso le incertezze e a intraprendere la più grande trasformazione della sua storia, portando a risultati record in termini di fatturato, utile operativo e flusso di cassa operativo.

La strategia di investimento ha giocato un ruolo cruciale, con 5,3 miliardi di euro investiti negli ultimi cinque anni, di cui 939 milioni dedicati alla ricerca e sviluppo. Questo impegno mira a rafforzare ulteriormente i futuri prodotti CUPRA e SEAT, con l'obiettivo di mantenere una crescita redditizia.

Per il futuro, SEAT S.A. punta a rilanciare il marchio SEAT con l'introduzione di auto ibride plug-in e a basso consumo di carburante, oltre a rinnovare modelli chiave come SEAT Arona, SEAT Ibiza e SEAT Leon. L'azienda esplora anche l'offerta di veicoli elettrici sotto il marchio SEAT, promettendo ulteriori innovazioni e crescita.

Parallelamente, CUPRA si prepara a un nuovo capitolo della sua storia, con l'introduzione di modelli completamente elettrici e elettrificati, come CUPRA Tavascan e CUPRA Terramar, segnando l'inizio della sua più grande offensiva di prodotto. La conferenza di bilancio ha anche evidenziato l'importante passo nella globalizzazione di CUPRA, con il futuro lancio del brand negli Stati Uniti.

Nel contesto più ampio della transizione verso l'elettrificazione, SEAT S.A. è impegnata nel trasformare la Spagna in un hub europeo per la mobilità elettrica, con significativi investimenti nella costruzione di impianti di assemblaggio di batterie e nella trasformazione delle linee di produzione.

Nonostante le sfide previste per il 2024, tra cui inflazione elevata e instabilità politica, SEAT S.A. guarda al futuro con ottimismo, puntando a un altro anno di riferimento grazie alla crescita del marchio SEAT e ai lanci imminenti di CUPRA.