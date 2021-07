Sino a diecimila Euro di vantaggi sulla Fiat e Lancia

È stata varata una nuova misura di incentivazione statale per agevolare la transizione ecologica verso modelli a minore impatto inquinante.

Per accedere all’incentivo sarà necessario rottamare la propria vettura a benzina sino alla classe di emissioni Euro 2, o diesel sino all’Euro 5, e acquistarne una nuova. Non solo: gli incentivi statali si sommano alle proposte finanziarie di FCA Bank, con prima rata a gennaio 2022, per vantaggi che sulla gamma Fiat arrivano sino a 10.000 Euro e che consentono di mettersi al volante di una nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic a partire da 9.850 Euro.

Una nuova Fiat a partire da 8.500 Euro

Nel dettaglio, Fiat Panda e Fiat 500, le regine del segmento A, con incentivo e finanziamento FCA Bank partono rispettivamente da 8.500 e 10.500 Euro. Fiat Tipo, sempre più dinamica e tecnologica, è disponibile a partire da 11.900 Euro. La 500L MultiJet, che offre spazi efficienti e sfruttabili e grande maneggevolezza nel traffico cittadino, per soddisfare i bisogni concreti della mobilità quotidiana, è offerta a partire da 15.500 Euro. Sempre nella Famiglia 500, il crossover Made in Italy 500X con motore MultiJet parte da 15.900 Euro.

Da una grande vittoria alle nuove sfide per il futuro

Per comunicare a tutti gli Italiani queste straordinarie opportunità, da oggi prende il via una nuova campagna declinata sui canali TV e digital, con la quale Fiat, Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri, celebra anche il successo della Nazionale di calcio agli Europei dello scorso 11 luglio, giorno del 122esimo compleanno del brand.

La Nazionale di calcio è la squadra da sempre simbolo di valori sportivi e umani, che raccoglie intorno a sé milioni di appassionati ed esporta nel mondo uno dei volti di successo del nostro Paese. Lo storico sodalizio rappresenta il coronamento di un percorso iniziato oltre un secolo fa e che ha sempre visto Fiat e l’Italia camminare insieme nell'evoluzione sociale, industriale e culturale del nostro Paese, e non a caso oggi Fiat è in prima linea nell’impegno verso una mobilità più sostenibile.

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic da 9.850 Euro

Leader di mercato tra le city car, dal 2011 Lancia Ypsilon è sempre stata sul podio del segmento B, guadagnandosi l’appellativo di fashion city car, perché i suoi clienti l’hanno scelta per lo stile, il design e quell’eleganza tutta italiana che da sempre la contraddistingue. Oggi, sfruttando l’incentivo statale in caso di rottamazione e grazie alla proposta finanziaria dedicata, Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 13%, è offerta a 9.850 Euro.