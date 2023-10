Skoda Auto registra una crescita costante nei primi tre trimestri 2023

Nei primi nove mesi del 2023, Škoda Auto ha dimostrato una notevole solidità finanziaria, registrando risultati positivi in tutti i principali indicatori finanziari.

L'utile operativo della Casa automobilistica boema si attesta a 1,26 miliardi di euro, segnando un aumento del 47,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre l'utile sulle vendite è aumentato al 6,4% (2022: 5,6%). Un dato più che positivo, soprattutto tenuto conto della cessazione delle attività in Russia. Un contributo chiave a questa tendenza positiva è stata la solida performance di vendita della famiglia Enyaq 100% elettrica. A livello globale, Škoda ha consegnato 642.200 veicoli nei primi 9 mesi, con un aumento rispetto all'anno precedente di 97.700 unità. Con 145.000 unità vendute, Octavia continua ad essere il bestseller del Brand, con un incremento del 35,8% rispetto all'anno precedente. Il modello rappresenta oltre un quinto delle consegne globali totali di Škoda. Anche altri modelli, come i SUV Kamiq, Kodiaq e Karoq, hanno registrato una forte domanda. Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, ha affermato: "Il solido trend dei primi nove mesi del 2023 è il risultato di un lavoro dedicato e persistente da parte del nostro team Škoda, compresa l'organizzazione dei Concessionari che è il volto del nostro Brand per i clienti. Grazie a queste prestazioni e al nostro solido modello di business, Škoda Auto continua a muoversi su una rotta di successo. L'andamento del nostro utile operativo, salito di oltre il 47%, parla da sé.

Tuttavia, soprattutto gli ultimi tre anni hanno dimostrato che i mercati si stanno sviluppando in modo sempre più dinamico. Nonostante tutta la nostra fiducia, rimarremo vigili. Ecco perché continuiamo a concentrare i nostri sforzi in modo coerente per garantire che la nostra azienda sia posizionata in modo ideale sulla scena internazionale".