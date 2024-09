Skoda Elroq: il nuovo SUV elettrico svela un design audace e moderno

In occasione del World EV Day, Škoda ha rivelato i primi bozzetti esterni del suo nuovo SUV compatto completamente elettrico, l’Elroq.

Questo modello segna una svolta nel linguaggio stilistico della casa automobilistica ceca, adottando il design Modern Solid e integrando soluzioni visive innovative che lo distinguono nel panorama dei veicoli elettrici.

Uno degli elementi più sorprendenti del design è la Tech-Deck Face, che sostituisce la tradizionale calandra frontale di Škoda con una struttura piatta e larga. Questo dettaglio, insieme ai fari sdoppiati con Matrix-LED, conferisce alla vettura un look distintivo e moderno. La parte superiore dei fari è sottile e si allunga fino ai passaruota, creando una continuità visiva che aggiunge dinamismo alla parte frontale. Il cofano presenta il nuovo lettering Škoda in Unique Dark Chrome, una novità assoluta per il marchio, che segna l’evoluzione dell’identità visiva dell'azienda.

Il colore esclusivo Timiano Green farà il suo debutto con l'Elroq, conferendo al SUV una personalità unica, mentre i paraurti robusti e il design atletico ne esaltano il carattere dinamico e sportivo. L'estetica del veicolo è completata da accenti in Unique Dark Chrome, che ritroviamo anche nella scritta sul portellone posteriore, sottolineando ulteriormente la cura per i dettagli e l'eleganza del design.

Il posteriore della Škoda Elroq si distingue per uno spoiler al tetto prominente e sottili luci LED, che rafforzano l’aspetto aerodinamico della vettura. Anche i cerchi in lega portano il nuovo logo Škoda in versione 2D, a dimostrazione dell’attenzione al rinnovamento stilistico su ogni componente del veicolo.

Secondo Karl Neuhold, Head of Exterior Design di Škoda Auto, "Škoda Elroq incarna appieno il nostro nuovo linguaggio stilistico Modern Solid. Il design esterno porta l'evoluzione del brand a un nuovo livello grazie alla Tech-Deck Face e ai dettagli esclusivi in Unique Dark Chrome. Con la sua ampia autonomia e uno stile robusto, Elroq sarà il compagno ideale per ogni tipo di avventura, mantenendo al contempo dimensioni compatte perfette per la guida urbana."

L’Elroq promette di diventare una scelta di riferimento per chi cerca un SUV compatto elettrico che combina stile, tecnologia e praticità, con un’estetica audace che si distingue nel segmento delle auto elettriche. Le sue dimensioni e le caratteristiche innovative ne fanno una soluzione ideale sia per l’utilizzo quotidiano in città, sia per le escursioni all’aria aperta, confermando l’impegno di Škoda verso la mobilità sostenibile e l'innovazione.