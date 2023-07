Skoda rinnova completamente lo stile e la tecnologia della propria ammiraglia

Design sorprendente e tecnologia avanzata per Nuovo Skoda Superb, più sicuro e più spazioso che mai.

Con potenze da 110 kW (150 CV) a 195 kW (265 CV), Superb sarà disponibile con una scelta di tre motori a benzina, due diesel, un ibrido plug-in con un'autonomia elettrica ancora maggiore di oltre 100 chilometri e, per la prima volta, un mild-hybrid. Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, afferma: "Da decenni Škoda Superb è sinonimo di comfort eccezionale, spazio, tecnologia all'avanguardia e massima sicurezza. Abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza per migliorare ulteriormente tutte queste qualità sulla prossima generazione del nostro modello di punta a combustione interna. Nuova Škoda Superb completerà perfettamente la gamma, per offrire il prodotto giusto a ogni esigenza. Inoltre, i nostri clienti potranno scegliere tra un'ampia gamma di propulsori, che si tratti di un ibrido plug-in, di uno dei nostri motori a combustione interna altamente avanzati ed efficienti o, novità assoluta per Superb, di un propulsore mild-hybrid".

Questa vettura è ora ancora più spaziosa e più sicura che mai, grazie a dieci airbag, numerosi sistemi di assistenza e un totale di 28 funzioni Simply Clever. Alcuni di esse sono completamente nuovi per Škoda: un'esclusiva tendina avvolgibile a comando elettrico che funge da copertura del bagagliaio nella Superb Wagon, un bracciolo centrale per i sedili posteriori con porta tablet integrato e una doppia tasca portaoggetti sul retro di ciascun sedile anteriore per contenere documenti o riviste e uno smartphone. Una novità assoluta per Superb è l'imbuto integrato nel tappo del serbatoio del lavavetro. L'iconico ombrello nella portiera del conducente e gli intelligenti ganci per i bagagli nel bagagliaio fanno ancora oggi parte delle dotazioni Škoda.

Inoltre, Superb combina un eccellente risparmio di carburante con grandi prestazioni. Una delle principali modifiche agli interni è la leva del cambio montata sul piantone dello sterzo. In questo modo si libera spazio sulla consolle centrale, offrendo al guidatore un comfort ancora maggiore e uno spazio aggiuntivo per riporre gli oggetti di uso più frequente. L'abitacolo presenta ora una nuovissima architettura che combina sapientemente comandi manuali e digitali. Il nuovo display dell'infotainment misura fino a 12,9 pollici. La consolle centrale ha un design pulito e ordinato, poiché la leva del cambio è ora montata sul piantone dello sterzo.

Nella nuova Superb, Škoda ha migliorato il design caratteristico introducendo una serie di linee scultoree. Il modello sarà disponibile come elegante berlina con pratico portellone posteriore e in versione Wagon. Il design dell'illuminazione anteriore e posteriore è diventato più dinamico. I fanali posteriori sono notevolmente più sottili rispetto al modello precedente e nuovi elementi cristallini ne amplificano l'aspetto tridimensionale. I farianteriori, anch'essi più allungati e cristallini, sono disponibili in due versioni. I moduli esagonali a matrice bi-LED dei fari full LED Matrix sono completati da un elemento cristallino colorato chiamato Crystallinium. Il Crystallinium è una nuovissima caratteristica speciale che evoca il cristallo colorato, conferendo un nuovo look ai fari. La nuova Škoda Superb è più lunga e più alta della precedente sia nella versione berlina sia nella versione Wagon, mentre il passo è rimasto invariato. Lo spazio per la testa è aumentato notevolmente per tutti i passeggeri e il bagagliaio ha una capienza generosa di 645 litri nella versione berlina e di 690 litri nella versione Wagon.