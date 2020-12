Skoda svela le nuove Octavia Rs e Octavia Scout

Arrivano nelle concessionarie italiane le nuove Skoda OCTAVIA RS e della versione Wagon OCTAVIA SCOUT con caratteristiche off-road, ŠKODA completa il cambio generazionale della propria bestseller. Entrambi i nuovi modelli top di gamma appartenenti alla famiglia OCTAVIA di quarta generazione offrono un livello di sicurezza ancora più elevato, nuovi sistemi di assistenza, maggior comfort e moderne dotazioni per la connettività. Sul fronte delle motorizzazioni, l’assortimento proposto da ŠKODA per Nuova OCTAVIA è il più completo nella storia del modello.

Christian Strube, Membro del Board ŠKODA per lo Sviluppo Tecnico, ha dichiarato: “ŠKODA OCTAVIA RS e OCTAVIA SCOUT completano la generazione più recente della nostra best-seller. Sono lieto di poter affermare che stiamo portando avanti la tradizione di successo dei modelli RS e SCOUT sia in termini di sportività sia di lifestyle attivo. La nostra famiglia OCTAVIA è la più versatile, la più digitale e la più ecocompatibile di sempre. Proponiamo la nostra icona in versione berlina e Wagon, con trazione anteriore o integrale, equipaggiata con ultramoderni motori benzina, Diesel e a gas naturale, oltre che nelle varianti elettrificate mild-hybrid o ibrida plug-in. Questo pacchetto complessivo è particolarmente apprezzato dai nostri Clienti, l’attuale generazione è stata accolta con grande entusiasmo”.

Da molte generazioni, le versioni RS e SCOUT si posizionano al vertice della famiglia OCTAVIA. Dopo l’introduzione di ŠKODA OCTAVIA RS iV, il primo modello RS con propulsore ibrido plug-in firmato ŠKODA, è ora la volta delle versioni equipaggiate con i motori benzina e Diesel più potenti della serie. OCTAVIA RS è, dunque, disponibile per la prima volta con tre differenti tipologie di propulsori. Il 2.0 TDI della generazione EVO è ora in grado di sviluppare 200 CV (147 kW) di potenza e può essere abbinato alla trazione anteriore o integrale. La nuova versione EVO del motore 2.0 TSI eroga una potenza di 245 CV (180 kW), che viene scaricata sull’asfalto attraverso l’asse anteriore. Per Nuova OCTAVIA SCOUT l’offerta comprende cinque propulsori benzina o Diesel oltre a un motore benzina 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid. La SCOUT, con robuste protezioni per la carrozzeria e dettagli off-road, per la prima volta è proposta in abbinamento alla trazione integrale o alla sola trazione anteriore.

OCTAVIA RS e OCTAVIA SCOUT beneficiano dei molteplici interventi di perfezionamento implementati sull’attuale generazione di OCTAVIA, che riguardano – per esempio – la maggior abbondanza di spazio, il comfort ancora più elevato, le eccellenti dotazioni di sicurezza attiva e passiva nonché le innovative funzionalità di connettività. La gamma delle motorizzazioni disponibili per la bestseller del Brand, che ŠKODA propone, ad eccezione di OCTAVIA SCOUT in versione berlina e Wagon, è la più vasta di sempre. In aggiunta agli efficienti motori benzina e Diesel e alla versione OCTAVIA G-TEC alimentata a metano, vengono offerti per la prima volta anche propulsori elettrificati. Su OCTAVIA iV, il propulsore ibrido plug-in sviluppa una potenza di sistema pari a 205 CV (150 kW), mentre su OCTAVIA RS iV tocca quota 245 CV (180 kW). OCTAVIA e-TEC è il primo modello ŠKODA dotato di tecnologia mild-hybrid che comprende un generatore-starter a 48 V comandato a cinghia e una batteria agli ioni di litio a 48 V. I motori offerti per questo modello erogano una potenza di 110 CV (81 kW) o 150 CV (110 kW).

OCTAVIA RS vanta anche eccellenti doti aerodinamiche in virtù di un coefficiente c x a partire da 0,25. Questa caratteristica consente di abbassare le emissioni di CO 2 e i consumi. Numerosi componenti della carrozzeria sono stati ottimizzati sotto l’aspetto aerodinamico: tra questi figurano, in primis, gli air curtain sulla grembialatura anteriore, gli aeroflap, il diffusore inserito nel paraurti posteriore o lo spoiler posteriore RS della versione berlina, senza dimenticare i cerchi in lega profilati ai fini aerodinamici.

ŠKODA OCTAVIA RS 2.0 TSI 245 CV in Italia da 36.350 euro, 2.0 TDI 200 CV DSG a partire da 37.900 euro. OCTAVIA Wagon SCOUT a partire da 34.100 euro per la nuova motorizzazione 1.5 TSI e-TEC 150 CV 4x2