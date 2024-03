SmartCityLife 2024: innovazione e sostenibilità a Milano

Milano, la metropoli in costante evoluzione, si appresta a vivere un 2024 all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, guidata dalla visionaria SmartCityLife Srl in stretta collaborazione con il Comune.

La conferenza stampa tenutasi al GUD di Milano CityLife ha gettato le basi di un futuro verde per l'iconico quartiere milanese, proiettando la sua influenza ben oltre i confini residenziali per abbracciare l'intera cittadinanza.

Il programma degli "Eventi 2024" è stato annunciato in presenza di illustri rappresentanti del tessuto urbano milanese, tra cui la Presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, e l'architetto Roberto Russo, AD di SmartCityLife. Al loro fianco, figure chiave del mondo aziendale e associativo, come Stefano Terranova e Gabriele Tuccillo, rispettivamente CEO di Atlante e Atlante Italia, oltre a Nicola Lussana di Videowall e Mediamond, e Alfredo Costa del CAI Milano, hanno condiviso la loro visione di un futuro sostenibile per Milano.

La visione di SmartCityLife

L'obiettivo di SmartCityLife è audace e lungimirante: trasformare CityLife in un modello di sostenibilità urbana, dove la tecnologia e l'innovazione si fondono per migliorare la qualità della vita dei cittadini. "Attraverso la nostra piattaforma e le iniziative previste per il 2024, vogliamo dimostrare che un futuro più verde e tecnologicamente avanzato è non solo possibile ma già all'orizzonte," ha affermato l'architetto Russo.

Un calendario ricco di eventi

L'agenda degli eventi del 2024 prende il via con gli E-moving Days, previsti per il 23 e 24 marzo, segnando l'inizio di una serie di iniziative che spaziano dallo sport all'arte, dalla cultura alla tecnologia. Tra le attività più attese, le competizioni sportive come la Salomon Running e la Night Run, e iniziative culturali che coinvolgeranno gli studenti del Liceo Boccioni in concorsi artistici e progetti di orientamento.

L'impatto delle collaborazioni

Il contributo di Atlante, con il suo impegno verso la mobilità a zero emissioni e lo sviluppo di una vasta rete di ricarica per veicoli elettrici, rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di sostenibilità. Allo stesso modo, il progetto di arredo urbano "smart" di Videowall e Mediamond, che prevede l'installazione di schermi digitali ad alta risoluzione nel quartiere, punta a digitalizzare l'esperienza urbana, migliorando la comunicazione e l'interazione con il cittadino.

Il ruolo del CAI e l'impegno ambientale

L'adesione del CAI Milano alle iniziative di SmartCityLife sottolinea l'importanza della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturale e storico cittadino. Attraverso percorsi didattici e iniziative all'aperto, il CAI si propone di educare i milanesi alla bellezza e alla fragilità del loro territorio.

Tecnologia e comunità: l'App SmartCityLife

L'app di SmartCityLife, rinnovata e arricchita, fungerà da portale per tutti questi eventi, offrendo una piattaforma unica per esplorare CityLife in modo smart e sostenibile. Grazie alla collaborazione di A-Tono, l'app si presenta come uno strumento indispensabile per chi vive o visita questo quartiere all'avanguardia, confermando l'impegno di SmartCityLife nel creare una comunità.

Nella foto, da sx: Nicolò Dalla Valle, Direttore Commerciale linea agenzia Mediamond e co-responsabile sviluppo patrimonio Videowall, Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia, Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8, Stefano Terranova, CEO di Atlante, Roberto Russo, AD di SmartCityLife, e Alfredo Costa, Responsabile Sentieri Urbani CAI Milano.