Soluzioni Bosch per la gestione efficiente e sicura delle flotte aziendali

La gestione delle flotte aziendali è oggi un aspetto cruciale per i fornitori di servizi di mobilità e logistica.

Bosch, con la sua esperienza tecnologica, offre una gamma di servizi e soluzioni software che garantiscono efficienza e sicurezza, ottimizzando le operazioni quotidiane delle flotte.

Tra i servizi chiave, RideCare si distingue per la capacità di rilevare danni alla carrozzeria, la presenza di fumo all'interno del veicolo e manovre rischiose, grazie a una scatola sensori e all’analisi dei dati basata su cloud. Questo sistema consente interventi rapidi e migliora l’esperienza del cliente.

Un'altra innovazione fondamentale è il sistema di avviso per i guidatori contromano, basato su cloud, che avverte il conducente e gli altri utenti della strada in pochi secondi, garantendo maggiore sicurezza rispetto agli avvisi tradizionali.

Il servizio Vehicle Health, invece, permette di identificare e valutare i codici di errore del veicolo nel cloud, suggerendo azioni immediate per evitare guasti improvvisi. Con la diagnostica predittiva, le flotte possono essere proattivamente avvisate di potenziali problemi, facilitando una gestione più efficiente e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Per le flotte elettriche, Bosch offre il servizio Battery in the Cloud, che analizza continuamente lo stato delle batterie e ottimizza il comportamento di ricarica rapida, estendendo la durata delle stesse fino al 20%.

Infine, il Usage Certificate To Go consente una valutazione trasparente della condizione delle batterie usate, facilitando la vendita dei veicoli grazie a un certificato non falsificabile che documenta lo stato di salute della batteria.