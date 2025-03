Hyundai nuova Tucson restyling, la tecnologia a bordo diventa protagonista

Il restyling della Hyundai Tucson porta la tecnologia a un nuovo livello,

posizionando il SUV coreano ai vertici del segmento in termini di innovazione. Tucson è dotata di funzioni avanzate come gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA), che permettono aggiornamenti software senza dover passare in officina, la telematica Bluelink e i servizi Hyundai LIVE.

Tra le novità più rilevanti figura la Digital Key 2.0, che consente di sbloccare e avviare il veicolo utilizzando la tecnologia NFC integrata in smartphone e smartwatch, offrendo così massima praticità e sicurezza. Presente anche l’Head-up Display, che proietta informazioni direttamente sul parabrezza per minimizzare le distrazioni alla guida.

La sicurezza è ulteriormente potenziata dal pacchetto Hyundai SmartSense con sistemi ADAS di ultima generazione, garantendo un livello di protezione e assistenza alla guida tra i più avanzati del mercato.

"Con le nuove tecnologie integrate in Tucson, Hyundai conferma il suo impegno nel rendere la guida sempre più sicura, piacevole e connessa", ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company.