Hyundai nuovo Tucson, il design si evolve nel segno del dinamismo

Hyundai ha rinnovato il design della Tucson di quarta generazione, introducendo elementi stilistici ancora più audaci e dinamici.

Il restyling accentua il linguaggio stilistico “Parametric Dynamics”, reso famoso dal modello precedente, evolvendolo verso linee ancora più decise e distintive.

La parte anteriore è dominata da una griglia di nuova concezione che presenta un audace gioco di linee sottili e angolari, valorizzate dalla firma luminosa Parametric Hidden Lights, più sofisticata e visivamente impattante. Anche i paraurti sono stati completamente riprogettati per conferire un carattere ancora più energico, migliorando visivamente l’assetto e dando al veicolo una presenza più robusta sulla strada.

Anche il design posteriore è stato rinnovato con cura: i gruppi ottici, rivisti nella grafica e nella forma, contribuiscono a dare al SUV una maggiore personalità, sottolineando una continuità stilistica con il frontale. Hyundai Tucson, con questo aggiornamento estetico, si conferma un riferimento assoluto in termini di design nel competitivo segmento dei SUV medi.

Come affermato da SangYup Lee, Head of Hyundai Global Design: "Il restyling di Tucson è un'ulteriore affermazione del nostro impegno nel creare veicoli dal design distintivo e capace di emozionare. Abbiamo migliorato il linguaggio Parametric Dynamics per rendere la vettura ancora più accattivante e moderna".