Raffaele Fusilli CEO di Renault Italia, chiudiamo il 2024 con risultati record

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto nel 2024, che rappresenta il migliore degli ultimi 35 anni per il nostro Gruppo in Italia".

Con queste parole Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia, apre il bilancio di un anno che ha segnato un'importante svolta per la filiale italiana del marchio francese.

Nel corso dell'anno appena trascorso, Renault ha registrato un incremento delle vendite del 10% rispetto al 2023, raggiungendo una quota di mercato dell'11,6%. Un traguardo significativo, frutto della sinergia tra tre brand complementari - Renault, Dacia e Alpine - e di una rete di Investor sempre più coinvolta nel processo di crescita.

La crescita del marchio Renault: dal segmento B al ritorno nei segmenti C-D

"Per quanto riguarda la Marca Renault, siamo cresciuti del 6,8% in termini di volumi, raggiungendo il 5,9% di quota di mercato. Questo ci ha permesso di diventare il quarto brand automotive nel nostro Paese", sottolinea Fusilli.

Un successo alimentato dalla strategia del piano Renaulution, avviato nel 2021. "Abbiamo proseguito con coerenza una politica commerciale orientata alla creazione di valore, puntando sui canali di vendita più redditizi. Nel 2024, le vendite a clienti privati sono aumentate del 6%, raggiungendo una quota del 6,7% in questo segmento fondamentale. Questo ci ha posizionati al quarto posto nel ranking a privati".

L'anno appena trascorso ha visto il consolidamento di modelli di punta come Captur e Clio, simboli del segmento B di Renault, ma anche l'introduzione di importanti novità nei segmenti superiori. "L'arrivo di Symbioz, Espace, Rafale e Scenic E-Tech ci ha consentito di accelerare la nostra presenza nei segmenti C e D, contribuendo in modo significativo ai nostri risultati", spiega il CEO.

La spinta verso l'elettrificazione: il successo delle motorizzazioni ibride E-Tech

Uno degli obiettivi principali del piano strategico di Renault è la transizione energetica, che nel 2024 ha trovato conferma nei numeri. "Abbiamo portato avanti con efficacia la nostra offensiva sull'elettrificazione, attraverso scelte tecnologiche che stanno dando i loro frutti. Nel 2024 abbiamo conquistato il secondo posto nel mercato dei veicoli elettrificati grazie alle nostre motorizzazioni ibride E-Tech, sempre più apprezzate dai clienti".

Secondo Fusilli, la chiave del successo risiede nella capacità di offrire soluzioni innovative senza perdere di vista le esigenze pratiche degli utenti. "I nostri clienti cercano un mix di prestazioni, efficienza e sostenibilità. Le motorizzazioni ibride E-Tech rispondono perfettamente a queste esigenze, dimostrando che la transizione energetica è una strada percorribile, senza compromessi sulla qualità dell'esperienza di guida".

Le prospettive per il 2025: innovazione e sostenibilità al centro

Guardando al futuro, Fusilli non nasconde l'ambizione di continuare a crescere. "Il 2024 ha posto basi solide per il futuro. Nel 2025, continueremo a puntare sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità, con nuovi lanci di prodotto e un'ulteriore evoluzione della nostra gamma elettrificata".

Infine, il CEO di Renault Italia ribadisce l'importanza del fattore umano: "Dietro ogni risultato c'è il lavoro di squadra. Voglio ringraziare la nostra rete di Investor e tutti i collaboratori che hanno contribuito a questi successi. Solo insieme possiamo continuare a costruire il futuro della mobilità".

Fusilli iniziamo Il 2025 all'insegna del successo per Renault, ha conquistato il prestigioso riconoscimento nel settore automotive. La Renault 5R5 e la Alpine A290 sono state insignite del titolo di Car of the Year 2025, una doppia vittoria che sottolinea l'eccellenza del Gruppo nel proporre soluzioni innovative e capaci di rispondere alle esigenze dei clienti.