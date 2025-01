Renault Filante Record 2025: aerodinamica estrema e innovazione per una mobilità elettrica da primato

concetto di aerodinamica ed efficienza. Più di una semplice concept car, questo veicolo rappresenta una dichiarazione di intenti:

combinare la tradizione del motorsport della Marca con le tecnologie più avanzate per la mobilità elettrica.

L’ispirazione arriva direttamente dai modelli da record del passato, come le 40 CV des Records (1925-1926), la Nervasport des Records (1934) e la leggendaria Étoile Filante (1956). Questa monoposto scolpita dall’aria segue lo stesso principio: sperimentare soluzioni estreme per poi trasferirle sulle vetture di produzione.

Dopo la sua anteprima mondiale al Salone Rétromobile di Parigi (5-9 febbraio 2025), Renault Filante Record 2025 sarà protagonista di una serie di test con l’obiettivo di battere nuovi record di efficienza nel corso del primo semestre dell’anno.

Un design estremo tra aeronautica e velocità

Renault Filante Record 2025 non è solo un esperimento tecnologico, ma anche un’espressione artistica. L’auto è stata concepita come una scultura in movimento, con un corpo monolitico che sembra fendere l’aria con assoluta naturalezza. Le forme fluide, quasi organiche, richiamano la purezza stilistica delle vetture da record del passato e degli aerei da caccia.

Ogni superficie è stata modellata per catturare e riflettere la luce, esaltando un profilo che trasmette leggerezza e dinamismo. I finestrini blu e la palette cromatica ispirata al cielo rafforzano questa percezione, dando vita a un look futuristico ma radicato nella storia del marchio.

Secondo Sandeep Bhambra, Direttore Design Avanzato di Renault e Ampere, Filante Record 2025 rappresenta una visione audace di quello che potrebbe essere il futuro della mobilità elettrica ad alte prestazioni: “Con questa demo-car volevamo esplorare le possibilità offerte dall’aerodinamica estrema, rendendo omaggio alla nostra eredità di innovazione e velocità”.

Renault Filante Record 2025 non è un esercizio di stile fine a sé stesso. La sua missione è quella di dimostrare come l’efficienza aerodinamica possa tradursi in maggiore autonomia e prestazioni elevate, elementi chiave per la prossima generazione di veicoli elettrici.

Ora resta da vedere se questa monoposto riuscirà a riscrivere nuovi primati: l’appuntamento con la sfida è fissato per i prossimi mesi.