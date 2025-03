Renault Scenic E-Tech electric: l’auto familiare elettrica che unisce comfort e sostenibilità

Renault porta una nuova rivoluzione nella mobilità familiare con Scenic E-Tech Electric, la prima auto 100% elettrica

pensata per le esigenze delle famiglie moderne e sviluppata secondo rigorosi criteri di sostenibilità ambientale. Presentata ufficialmente al Salone IAA Mobility di Monaco 2023, la Scenic E-Tech Electric rappresenta il nuovo volto della storica “voiture à vivre” Renault, una vettura innovativa e confortevole pensata per rispondere alle nuove esigenze di viaggio e al crescente impegno ambientale.

Con questo modello Renault completa la sua gamma elettrica nel segmento C e raccoglie un’eredità pesante: la prima Scenic, infatti, si aggiudicò il prestigioso premio europeo "Auto dell’anno" nel 1997. Una storia che si ripete oggi, con Scenic E-Tech Electric premiata come Auto dell’anno 2024 dalla giuria internazionale di esperti del premio “The Car of The Year”, che ha riconosciuto il valore delle scelte strategiche e tecnologiche del marchio francese.

Gilles Vidal, direttore del design Renault, ha sottolineato il valore di questa vettura affermando: «Scenic E-Tech Electric rappresenta la perfetta combinazione tra innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. È una vettura familiare moderna che rispetta profondamente l'ambiente e migliora sensibilmente il benessere dei passeggeri».

Scenic E-Tech Electric è sviluppata sulla piattaforma elettrica dedicata AmpR Medium, studiata per ottimizzare l’abitabilità e le performance dinamiche. Il design esterno rispecchia l’identità visiva Renault con linee audaci, moderne e aerodinamiche che caratterizzano la nuova filosofia stilistica del marchio. Compatta con i suoi 4,47 metri, offre interni eccezionalmente spaziosi grazie al passo generoso di 2,78 metri, alla disposizione intelligente delle batterie e a dettagli funzionali innovativi.

Al cuore della Scenic E-Tech Electric troviamo una motorizzazione completamente elettrica declinata in due versioni principali: quella da 125 kW (170 cv) abbinata a una batteria da 60 kWh, con un'autonomia fino a 430 km (WLTP), e la più potente da 160 kW (220 cv) con una batteria da 87 kWh, capace di raggiungere fino a 625 km (WLTP). Tutte le versioni sono compatibili con la ricarica rapida fino a 150 kW, permettendo soste brevi e viaggi rilassati anche nelle trasferte più lunghe.

Alla guida, Scenic E-Tech Electric promette piacere e comfort grazie al baricentro basso e a un assetto delle sospensioni progettato per offrire una marcia fluida e confortevole. Il sistema di frenata rigenerativa è regolabile su quattro livelli, migliorando ulteriormente il controllo e l’efficienza nella guida quotidiana e nei lunghi viaggi.

L'abitacolo riflette un’attenzione speciale al benessere degli occupanti. La Scenic E-Tech Electric offre infatti soluzioni come l’innovativo tetto panoramico Solarbay, che permette di gestire l’opacizzazione del vetro per regolare luminosità e temperatura interna, e il bracciolo posteriore "ingenius", che ospita comodi vani portaoggetti e prese USB. Anche il comfort acustico è curato nei minimi dettagli grazie alla tecnologia Smart Cocoon, che garantisce silenziosità e isolamento ottimali.

Al centro dell’esperienza digitale c'è il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, che consente di pianificare itinerari, trovare colonnine di ricarica e utilizzare oltre 50 app di infotainment direttamente dallo schermo di bordo. L’atmosfera interna è ulteriormente impreziosita dalla firma sonora esclusiva realizzata dal compositore di fama mondiale Jean-Michel Jarre, che offre suoni unici e accoglienti al guidatore e ai passeggeri.

La Scenic E-Tech Electric incarna inoltre la strategia di sostenibilità Renault. È prodotta nello stabilimento francese Ampere ElectriCity di Douai, dove viene assemblata con il 54% di componenti locali per limitare l’impronta ecologica. Il 24% dei materiali utilizzati proviene dall’economia circolare, e l’auto è riciclabile al 90% a fine vita. Anche la batteria è progettata per essere completamente riparabile, contribuendo a ridurre sprechi e impatto ambientale.

Infine, Scenic E-Tech Electric offre dotazioni di sicurezza avanzate, come l’Active Driver Assist di livello 2 e il sistema Safety Coach, per una guida sicura e responsabile.

La Scenic E-Tech Electric si presenta con quattro livelli di allestimento, inclusa l’accattivante versione Esprit Alpine, che combina sportività e comfort premium.