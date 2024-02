Spoticar Electric Days: la svolta elettrica nel mercato dell'usato

Fino al 29 febbraio, il mondo dell'automotive si tinge di verde con la campagna promozionale "SPOTICAR ELECTRIC DAYS",

un'iniziativa che segna un passo importante nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Grazie a questa campagna, Spoticar, il leader europeo nella vendita di veicoli usati di Stellantis, offre una chance imperdibile per chi desidera acquistare un veicolo second-hand a basse emissioni (Low Emission Vehicle - LEV) con la sicurezza e l'esperienza che contraddistinguono il marchio.

L'evento "SPOTICAR ELECTRIC DAYS" si inserisce perfettamente nella visione di Spoticar "auto usate per un nuovo futuro", ribadendo l'impegno di Stellantis verso un futuro più pulito e accessibile. L'offerta è dedicata a chi sceglie la sostenibilità, mettendo a disposizione una selezione di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in, tutti rigorosamente controllati e garantiti dalla rete Spoticar.

Un'opzione interessante per i clienti è la possibilità di aderire al finanziamento Trust&Go di Stellantis Financial Services, che include la soluzione di ricarica domestica easyWallbox Free2move eSolutions. Questa opzione permette una ricarica plug-and-play fino a 2,3 kW e, con un'installazione professionale, può raggiungere i 7,4 kW, accelerando i tempi di ricarica.

Spoticar non si limita alla vendita di veicoli; attraverso la collaborazione con Stellantis Financial Services, promuove attivamente l'evoluzione verso una mobilità più pulita e sostenibile. La campagna "SPOTICAR ELECTRIC DAYS" verrà promossa attraverso un ampio spettro di canali, tra cui TV nazionali, satellitari, digitali, web, social e CRM, con contenuti creativi dedicati.

Il mercato dell'auto second-hand è in forte crescita e Spoticar si posiziona al centro di questa tendenza, rispondendo alle esigenze dei clienti con un'offerta multimarca e una vasta gamma di servizi e garanzie. I concessionari Spoticar, presenti con oltre 200 punti vendita in Italia, offrono una vasta scelta tra veicoli termici, ibridi, ibridi plug-in ed elettrici, garantendo un elevato livello di servizio.

I veicoli elettrici e ibridi plug-in proposti durante gli "SPOTICAR ELECTRIC DAYS" sono sottoposti a un rigoroso controllo di 85 punti e possono godere di una garanzia estesa fino a 24 mesi. L'assistenza stradale disponibile 24/7 in tutta Europa e la Garanzia Premium, che copre i costi di manutenzione per i primi 12 mesi o 15.000 chilometri, offrono ulteriori garanzie ai clienti. La batteria, elemento cruciale per questi veicoli, è coperta da una garanzia che può estendersi fino a 8 anni o 160.000 km.

Con "SPOTICAR ELECTRIC DAYS", Spoticar intende trasformare la percezione dei veicoli second-hand elettrici e ibridi plug-in, promuovendo una scelta consapevole che permette di ridurre l'impatto ambientale e ottimizzare le spese, grazie alle garanzie e alla qualità offerte da Spoticar. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per avvicinarsi alla mobilità del futuro, sostenendo al contempo la transizione ecologica.