Spoticar lancia una nuova campagna di comunicazione

Spoticar, leader europeo nella vendita dei veicoli usati, afferma il suo ruolo di protagonista nel cambiamento e nella transizione energetica con la sua nuova campagna di comunicazione.

E se l'auto del futuro fosse già disponibile e accessibile a tutti?Questa è la filosofia di Spoticar, il brand phigital dedicato alla vendita delle auto second-hand del Gruppo Stellantis: l'auto del futuro è già qui, un'auto elettrica, ibrida o termica usata, ricondizionata e garantita per durare nel tempo. In Europa Spoticar offre già ai suoi clienti oltre 6.000 modelli ibridi o elettrici tra una selezione di oltre 50.000 veicoli accuratamente selezionati e ricondizionati.

"Guidare un'auto di ieri guardando al domani "

Spoticar svela il suo nuovo pay off, "auto usate per un nuovo futuro." La nuova campagna, ideata da McCann Paris, sottolinea, attraverso spot TV, banner digital, post social e e-mailing, il posizionamento di Spoticar come leader nella vendita di auto usate, offrendo ai suoi clienti un'ampia scelta di veicoli ed un acquisto sicuro. Quando un cliente acquista un'auto da Spoticar fa una scelta sostenibile, pensando al futuro del pianeta. Una Spoticar è un'auto affidabile, controllata, ricondizionata e garantita per durare nel tempo. L'acquisto di un veicolo Spoticar è anche la garanzia di un'assistenza per tutta la vita del veicolo.

Leadership nel settore delle auto usate elettrificate

Grazie all'appartenenza al gruppo Stellantis che riunisce i marchi Abarth, Fiat, Citroën, Jeep®, Opel e Peugeot, la rete Spoticar è in grado di offrire un’ampia scelta di auto ibride ed elettriche di tutti i brand, con un elevato livello di servizi e garanzie.

Con questa nuova prospettiva, Spoticar intende cambiare la visione dei clienti e dell'opinione pubblica nei confronti dell'auto usata: l'acquisto di un'auto second-hand è una scelta consapevole che consente ai cittadini di ottimizzare le proprie spese e di ridurre l'impatto sull'ambiente, beneficiando delle rassicuranti garanzie fornite dai dealer Spoticar.

Xavier Duchemin, Senior Vice President della business unit Pre-Owned Vehicles, dichiara: "Questa campagna di Spoticar evidenzia la virtuosità dell'acquisto di un'auto usata. L'offerta esclusiva di Spoticar consente ai clienti di accedere a vetture elettrificate pronte all'acquisto, con la tranquillità delle garanzie. La campagna rafforza Spoticar come rete di distribuzione europea numero 1 per i veicoli usati".