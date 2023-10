Stefano Virgilio nuovo Responsabile Comunicazione di Peugeot Italia

Stefano Virgilio assume l'incarico di Responsabile Comunicazione di Peugeot Italia con il compito di contribuire alla crescita e all’integrazione di Peugeot all’interno di Stellantis Italia.

Stefano Virgilio aggiungerà il nuovo ruolo alla responsabilità della comunicazione per Opel Italia, riportando a Claudio D’Amico, Direttore Comunicazione e Pubbliche Relazioni di Stellantis Italia.

Stefano Virgilio, 52 anni, laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università Roma 2 di Tor Vergata, si è formato professionalmente in varie aziende del settore Automotive ricoprendo ruoli in ambito Formazione, Engineering, Marketing, Vendite, Distribuzione e Logistica e Pubbliche Relazioni. È entrato a far parte di General Motors Italia nel 2004 dove ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità. In particolare, è stato Responsabile Marketing dei Veicoli Commerciali Opel, Brand Manager Saab, Manager della Distribuzione e Logistica Opel/Saab, Capo Ufficio Stampa Opel e Responsabile della Comunicazione di Opel Italia, quest’ultimo ruolo ricoperto da novembre 2018.