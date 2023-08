Stellantis accelera nell'attuazione del piano strategico Dare Forward 2030

In un settore ancora colpito da sconvolgimenti e trasformazioni senza precedenti, Stellantis e la sua rete europea di concessionari stanno rafforzando la partnership per migliorare l’esperienza dei clienti e semplificare il percorso complessivo,

in linea con la roadmap delineata nel piano strategico Dare Forward 2030.La firma di oltre 8.000 mandati di vendita e di oltre 25.000 mandati di post-vendita nelle ultime settimane in 10 paesi strategici in Europa, costituisce la prova concreta che Stellantis e i suoi partner commerciali condividono gli stessi obiettivi in termini di semplificazione complessiva, approccio multimarca, centralità del cliente e l’estrema attenzione alla qualità.Stellantis e la sua rete hanno inoltre avuto interazioni costruttive per contribuire allo sviluppo del nuovo modello di distribuzione, prendendo in considerazione il quadro della Block Exemption Regulation (BER), con Austria, Belux (Belgio e Lussemburgo) e Paesi Bassi, che adotteranno il processo di trasformazione e il nuovo contratto specifico con i concessionari a partire dal 4 settembre 2023.

Il resto d’Europa inizierà ad adottare il nuovo modello nel 2024, con la firma dei contratti prevista nei prossimi mesi, in linea con lo schema concordato.“Si tratta di un cambiamento storico, non solo per Stellantis ma per l’intero settore”, ha affermato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per l'Europa allargata. “Riconosciamo l’importanza dello sforzo di convergenza messo in campo dalle parti, un percorso che seguiremo con dialogo e determinazione, in un contesto competitivo che sappiamo essere in rapida evoluzione, sia nel nostro settore che nell’intera economia europea”.Hochgeschurtz ha aggiunto: “Il dialogo tra Stellantis, le associazioni europee dei concessionari e l’intera rete è stato pragmatico, orientato al business, basato sulla piena trasparenza e su colloqui e interazioni estremamente costruttivi per entrambe le parti. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti e i nostri partner per la loro dedizione e impegno nel raggiungimento di questi risultati, mentre compiamo ulteriori passi nell’attuazione del nostro piano strategico Dare Forward 2030”.I nuovi accordi contribuiranno ad accelerare il passo verso una mobilità a emissioni zero, mentre Stellantis è già salita sul podio in diversi Paesi.

L’Azienda ha attualmente 24 BEV sul mercato, una cifra destinata quasi a raddoppiare entro la fine del 2024; al momento, i veicoli elettrici Stellantis come la Peugeot e-208 e la Nuova Fiat 500 sono in cima alle classifiche nel mercato elettrificato europeo.Le organizzazioni di Stellantis a livello nazionale costituiscono parte integrante di questo processo di trasformazione e sono progettate per essere più flessibili e agili in riferimento al nuovo percorso dei clienti, per creare un ecosistema più efficiente e sostenibile in grado di favorire l’evoluzione del settore automobilistico.