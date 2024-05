Stellantis, ad aprile conferma la quota del 41,3 % nel veicoli commerciali

Il gruppo Stellantis ha riaffermato la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli commerciali in Italia.

Con più di 6.360 immatricolazioni a aprile e oltre 30.000 nei primi quattro mesi del 2024, il gruppo ha conquistato una quota di mercato del 41,3%.

Fiat Professional, una delle principali marche di Stellantis, si è distinta come leader di mercato con oltre 18.250 immatricolazioni, corrispondenti al 25,1% del mercato. Il modello Fiat Professional Ducato si è confermato il veicolo commerciale più venduto in Italia, con più di 7.500 immatricolazioni. Questo modello, prodotto nello stabilimento di Atessa in provincia di Chieti, è particolarmente apprezzato per la sua affidabilità e efficienza.

Il successo di Stellantis è evidente anche nel segmento dei Large Van, che include i modelli PEUGEOT Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, anch'essi prodotti ad Atessa. Questi modelli hanno contribuito significativamente al raggiungimento di una quota complessiva del 39,2% nel loro segmento.

Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia, ha commentato: “Abbiamo consolidato la nostra leadership nel mercato grazie all'innovazione continua e all'espansione della nostra gamma di prodotti, inclusi i nuovi modelli completamente elettrici. Siamo ottimisti per il futuro, grazie anche al rinnovamento della nostra offerta e al lancio di nuovi servizi connessi, che ci permetteranno di rispondere ancora meglio alle esigenze dei nostri clienti.”

Il futuro sembra promettente per Stellantis, che prevede di continuare a espandere la sua presenza nel mercato con ulteriori innovazioni e miglioramenti, specialmente nel campo dei veicoli elettrici, che rappresentano una parte crescente del suo impegno per una mobilità più sostenibile.

L'impegno di Stellantis nel migliorare e ampliare la propria gamma di veicoli commerciali, insieme alla forte presenza sul mercato italiano, conferma il suo ruolo di leader nel settore. Con una strategia che punta all'innovazione e alla sostenibilità, Stellantis è ben posizionata per mantenere e rafforzare la sua posizione dominante nei prossimi anni.