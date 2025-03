Stellantis: Assemblea Generale 2025, rielezioni e nuovi ingressi nel CdA

Stellantis ha pubblicato l’ordine del giorno e le note esplicative per l’Assemblea Generale Annuale degli azionisti del 2025, in programma il 15 aprile ad Amsterdam.

L’evento segna un momento cruciale per il futuro della governance aziendale, con il rinnovo di diversi incarichi all'interno del Consiglio di Amministrazione. Al termine dell’Assemblea, scadranno i mandati di sette amministratori non esecutivi, spingendo il CdA a proporre la rielezione di Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Godbehere, Claudia Parzani e Benoît Ribadeau-Dumas. Accanto a queste conferme, Stellantis ha nominato due nuovi amministratori, Alice Schroeder e Daniel Ramot, entrambi candidati a un mandato biennale.

L’ingresso di Alice Schroeder rafforza l’expertise finanziaria del board. Con un passato da Managing Director di Morgan Stanley e una carriera di alto livello nei comitati di revisione e governance di HSBC North America Holdings Inc., Dakota Gold Corporation e Carbon Streaming Corporation, la sua presenza garantirà maggiore solidità nelle decisioni strategiche e finanziarie del gruppo. Dottore commercialista con un MBA e un BBA conseguiti all’Università del Texas, Schroeder è riconosciuta per la sua capacità di supervisionare la gestione finanziaria di grandi realtà internazionali.

A completare il quadro delle nuove nomine, Daniel Ramot porta in Stellantis un bagaglio di conoscenze tecnologiche e innovative, frutto di un percorso che spazia dalla ricerca scientifica all’imprenditoria. Cofondatore e CEO di Via, azienda attiva nel settore del trasporto intelligente in oltre 35 Paesi, Ramot ha maturato esperienze significative nell’aeronautica militare israeliana e nello sviluppo di supercomputer presso la D. E. Shaw Research. Con una formazione accademica che include lauree in fisica e matematica alla Hebrew University, un master in ingegneria elettrica alla Tel Aviv University e un dottorato in neuroscienze alla Stanford University, la sua nomina evidenzia l’orientamento di Stellantis verso l’innovazione e l’integrazione tecnologica nel settore automotive.

Il CdA di Stellantis ha sottolineato come l’ingresso di Schroeder e Ramot rafforzi il profilo del gruppo, combinando una visione finanziaria solida con competenze avanzate nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. L’Assemblea Generale 2025 rappresenterà quindi un punto di svolta per la governance aziendale, con un Consiglio rinnovato e allineato agli obiettivi strategici di crescita e trasformazione digitale del gruppo. Tutta la documentazione relativa all’evento, incluse le biografie complete dei candidati e le istruzioni di voto, è disponibile sul sito ufficiale di Stellantis nella sezione dedicata agli investitori.