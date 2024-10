Stellantis: Carlos Tavares rivoluziona il management per affrontare le sfide globali

Stellantis ha annunciato una serie di cambiamenti chiave nella sua organizzazione manageriale, con effetto immediato, mirati a rafforzare la leadership e affrontare in modo deciso le sfide globali dell'industria automobilistica.

Sotto la guida del CEO Carlos Tavares, queste nomine segnano un passo cruciale nella strategia aziendale volta a migliorare le performance e adattarsi alle trasformazioni del settore.

Antonio Filosa, che continuerà a ricoprire il ruolo di CEO del marchio Jeep®, è stato nominato Chief Operating Officer per il Nord America, succedendo a Carlos Zarlenga, che presto assumerà un nuovo incarico. Filosa è stato determinante per il successo della regione Sud America di Stellantis, dove ha aumentato ricavi, qualità e quota di mercato. La sua esperienza e leadership nel mercato nordamericano saranno essenziali per guidare questa regione in un momento cruciale per il settore.

Jean-Philippe Imparato, già CEO di Pro One, è stato nominato Chief Operating Officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz. Imparato porta con sé quasi 34 anni di esperienza nella gestione di marchi, business unit e reti commerciali, e avrà il compito di consolidare le performance commerciali dell’azienda in Europa durante la delicata transizione energetica.

Doug Ostermann assume la posizione di Chief Financial Officer, succedendo a Natalie Knight. Ostermann, con oltre 19 anni di esperienza nel settore finanziario e già Chief Operating Officer di Stellantis China, guiderà le finanze dell'azienda in un periodo di incertezze globali, garantendo stabilità e crescita.

Gregoire Olivier è stato nominato Chief Operating Officer per la Cina, mantenendo anche il ruolo di Liaison Officer per Leapmotor. Olivier ha una vasta esperienza nel mercato cinese, e la sua leadership sarà fondamentale per rafforzare la presenza di Stellantis in uno dei mercati più competitivi e strategici per il settore automotive.

Santo Ficili è stato scelto come CEO di Maserati e Alfa Romeo, oltre a entrare a far parte del Top Executive Team di Stellantis. Con una lunga carriera nel settore automobilistico e una profonda conoscenza del business, Ficili sarà determinante per il rilancio di due marchi iconici del gruppo.

Cambiamenti nella Supply Chain per ottimizzare le performance

Per migliorare l'efficienza operativa, Stellantis ha annunciato anche la riorganizzazione della sua Supply Chain, che sarà trasferita dalla Divisione Acquisti, guidata da Maxime Picat, alla Divisione Manufacturing, sotto la guida di Arnaud Deboeuf. Questo cambiamento è volto a migliorare la collaborazione con i fornitori e a ottimizzare le prestazioni produttive.

Carlos Tavares ha dichiarato che queste nomine rappresentano un passo fondamentale per mantenere Stellantis competitiva in un periodo di profonde trasformazioni per l'industria automobilistica: “Il nostro dovere e responsabilità etica è di adattarci e prepararci per il futuro, agendo meglio e più velocemente dei nostri concorrenti. I nuovi membri del leadership team contribuiranno a rafforzare il nostro percorso di trasformazione per diventare la tech company di riferimento nel settore della mobilità.”

John Elkann, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stellantis, ha espresso il suo pieno supporto a Carlos Tavares e alle decisioni prese, sottolineando che queste misure miglioreranno la struttura organizzativa dell'azienda, preparandola per il futuro.

Prospettive per il futuro della leadership di Stellantis

Con un occhio rivolto al futuro, Stellantis ha confermato che il processo per identificare il successore di Carlos Tavares, che lascerà il ruolo di CEO all'inizio del 2026, è già in corso. Il processo è guidato da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione presieduto da John Elkann e sarà completato entro il quarto trimestre del 2025.

Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo nella storia di Stellantis, in un momento in cui l'azienda affronta una fase cruciale di trasformazione, con la transizione verso la mobilità elettrica, la gestione delle catene di approvvigionamento globali e il consolidamento della sua presenza in mercati strategici come Cina, Europa e Nord America. Il nuovo team manageriale sarà responsabile di guidare l’azienda attraverso queste sfide e di posizionarla come leader nel settore automobilistico del futuro.