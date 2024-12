Stellantis completa la cessione di Comau

Stellantis ha annunciato il completamento della cessione di una quota di maggioranza di Comau S.p.A. a One Equity Partners (OEP), società di private equity specializzata nel mercato medio.

L’operazione rappresenta un passo cruciale per il futuro di Comau, leader globale nella tecnologia per l’automazione industriale e la robotica avanzata, e per Stellantis, che ora può focalizzarsi maggiormente sulle sue attività principali in Europa.

Un futuro promettente per Comau

Il passaggio di Comau sotto la guida di OEP apre nuove prospettive di crescita economica e tecnologica per l’azienda. Con oltre cinquant’anni di esperienza, Comau ha costruito una reputazione di eccellenza nel mercato internazionale, grazie alla sua capacità di innovazione continua e alla sua presenza globale.

Pietro Gorlier, CEO di Comau, ha sottolineato: “Questa operazione segna un nuovo capitolo per Comau, consentendoci di rispondere alla crescente domanda di automazione avanzata a livello globale. Con il supporto di OEP e Stellantis come azionista di minoranza, potremo rafforzare le nostre radici italiane e confermare la nostra posizione di leader nel settore.”

L’azienda è pronta a cogliere nuove opportunità di investimento e sviluppo, mantenendo il suo impegno verso soluzioni tecnologiche innovative che soddisfano le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

John Elkann, Chairman di Stellantis, ha espresso gratitudine ai dipendenti di Comau per il loro impegno nell’innovazione: “Comau, sotto la nuova proprietà, ha tutte le carte in regola per creare valore sostenibile nel lungo termine. Sono fiducioso che questa operazione porterà benefici a tutti gli stakeholder, sia in Italia che nel resto del mondo.”

Per Stellantis, questa cessione rappresenta una strategia chiave per concentrare le proprie risorse sulle attività principali, contribuendo al consolidamento del suo ruolo di leader nel settore automotive europeo.

Ante Kusurin, Partner di OEP, ha dichiarato: “Comau è un’eccellenza nell’automazione industriale con un enorme potenziale di crescita. Grazie alla nostra esperienza nel settore, siamo pronti a supportare l’azienda in questa nuova fase come società indipendente.”

OEP ha confermato l’intenzione di investire in modo significativo nelle capacità tecnologiche di Comau, sfruttando la crescente domanda globale di soluzioni di automazione avanzata e robotica industriale.

Un futuro globale con radici italiane

Comau manterrà la sua forte identità italiana, ma al contempo potrà agire in maniera autonoma per espandere la propria presenza nei mercati globali. La sua rete internazionale e la continuità della leadership saranno elementi chiave per il successo futuro.

Questa operazione conferma il ruolo di Comau come protagonista globale nel settore dell’automazione industriale, pronta a ridefinire il futuro della robotica e della tecnologia industriale.