Stellantis, conferma la produzione della Fiat Panda fino al 2030

In un recente annuncio, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha confermato che la produzione della Fiat Panda, la popolare city car a benzina, sarà estesa fino al 2030.

Questa decisione mira a mantenere l'auto accessibile ai clienti che cercano opzioni economiche nel mercato automobilistico urbano.

Originariamente prevista per essere gradualmente eliminata entro il 2027, la Fiat Panda a benzina ha ottenuto un allungamento significativo della sua vita produttiva. Parallelamente, Stellantis continua a lavorare sul lancio di una versione completamente elettrica della Panda, prevista entro la fine dell'anno, segnando un passo avanti nell'adozione di tecnologie più sostenibili.

Durante l'inaugurazione della nuova struttura per la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) a Torino, parte del complesso Mirafiori, Tavares come riporta Reuters ha anche affrontato le voci sulla presunta volontà di Stellantis di ridurre la sua presenza in Italia, dicendo: "Sentiamo notizie false che Stellantis vuole lasciare l'Italia. Stiamo investendo molto in Italia." Queste dichiarazioni rafforzano l'impegno del gruppo verso l'innovazione e la produzione automobilistica nel paese.

La decisione di mantenere la Panda in produzione non solo rassicura i lavoratori nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove la Panda è costruita, ma sottolinea anche l'impegno di Stellantis verso la diversificazione del suo portafoglio prodotti, bilanciando tra veicoli tradizionali e innovazioni elettriche.

La Fiat Panda ha continuato a dominare il mercato europeo come uno dei modelli più venduti di Fiat, con 26.357 unità vendute nei primi due mesi dell'anno, secondo Dataforce. Con il piano di Fiat di diventare un marchio completamente elettrico dopo il 2030, la prolungata produzione del modello ICE rappresenta un ponte strategico verso un futuro sostenibile, garantendo al contempo che le opzioni accessibili rimangano disponibili per i consumatori nel breve termine.