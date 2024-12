Stellantis consolida la leadership nei veicoli commerciali e nel segmento elettrico nell’UE29

Stellantis conferma la sua posizione di leader nel mercato automobilistico europeo a novembre, consolidando la sua presenza nel segmento dei veicoli commerciali

e nella transizione verso la mobilità elettrica. In un contesto di crescita contenuta del mercato dell’UE29 (+1,3% dall’inizio dell’anno), l’azienda si distingue per performance che rafforzano la sua reputazione come protagonista dell’innovazione e della sostenibilità.

Leadership nei veicoli commerciali

Con una quota di mercato del 30,4%, Stellantis Pro One domina il settore dei veicoli commerciali leggeri. Rispetto all’anno precedente, l’azienda registra un aumento di 1 punto percentuale e un incremento dei volumi del 1,4%. Stellantis si conferma leader dall’inizio dell’anno in 8 dei 10 principali mercati europei, tra cui spiccano Francia (38,6%), Italia (39,8%) e Portogallo (44,6%).

Anche nel segmento dei veicoli elettrici a batteria (BEV), Stellantis guida la classifica con una quota del 33%. Il marchio Peugeot si distingue come protagonista, raggiungendo una quota del 15,2% dall’inizio del 2024 e conquistando il titolo di leader elettrico in Francia e Regno Unito. In Italia, Fiat guida il segmento BEV, mentre Citroën primeggia in Spagna.

Crescita nei mercati totali

Nel mercato complessivo, Stellantis mantiene una quota del 17,4% nei paesi dell’UE29, confermandosi al secondo posto nella classifica dei produttori. Le vendite di novembre hanno registrato un aumento significativo in Austria (+81,2%) e nei Paesi Bassi (+124,2%), mentre anche Belux (+10,3%), Germania (+1,9%) e Portogallo (+12,8%) contribuiscono al trend positivo.

Alcuni modelli iconici consolidano il successo dell’azienda: la Peugeot 208 è l’auto passeggeri più venduta in Francia, la Fiat Panda domina il mercato italiano e la Jeep Avenger è il SUV più richiesto nel nostro Paese. In Germania e Spagna, Fiat 500 si conferma leader tra le city car, mentre la Peugeot 2008 è il modello più venduto in Portogallo a novembre.

Risultati nel segmento BEV

Stellantis consolida la sua posizione nel mercato elettrico europeo, raggiungendo una quota del 12,5% dall’inizio dell’anno nell’UE29 (veicoli passeggeri e commerciali). In Francia, il gruppo registra un’eccezionale performance con una quota del 34,7%, grazie a modelli di punta come la Peugeot 208 e la nuova Citroën ë-C3, quest’ultima già sul podio per il terzo mese consecutivo.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Enlarged Europe, ha commentato:

"In un mercato europeo in piena transizione ecologica, siamo orgogliosi di confermare il nostro ruolo di leader. I risultati dimostrano il nostro impegno a fornire soluzioni di mobilità ecologiche, sicure e accessibili per i nostri clienti." Grazie a una strategia mirata e a un portafoglio di modelli sempre più competitivo, Stellantis si pone come punto di riferimento per un’industria automobilistica sostenibile.