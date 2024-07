Stellantis cresce nel primo semestre 2024 sul mercato complessivo in Europa

Stellantis ha registrato un significativo aumento dei volumi di vendita nel mercato europeo durante il primo semestre del 2024, con un incremento dello 0,9% rispetto all'anno precedente nel perimetro EU29.

La quota di mercato complessiva del Gruppo è ora del 18,2%, consolidando la sua posizione di leader in vari mercati chiave, tra cui Francia, Italia e Portogallo.

Risultati positivi per i marchi Stellantis

I marchi Citroën, Dodge, Jeep® e Lancia hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, incrementando le vendite rispetto allo scorso anno. In Francia, Stellantis detiene una quota di mercato superiore al 30%, con quattro modelli nella Top Ten dei veicoli più venduti: Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3. Questa performance riflette la forte domanda per i modelli del Gruppo e la capacità di Stellantis di soddisfare le esigenze dei consumatori francesi.

In Italia, le vendite sono aumentate dell'1%, con una quota di mercato del 33%. Cinque modelli del Gruppo sono nella Top Ten di giugno: Fiat Panda, Citroën C3, Lancia Ypsilon, Fiat 500 e Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia. Questo successo evidenzia l'attrattiva e la versatilità dell'offerta di Stellantis nel mercato italiano.

Crescita significativa in germania e altri mercati europei

In Germania, le vendite di Stellantis sono aumentate di poco meno del 24%, con quasi tutti i marchi che hanno registrato una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno. La quota di mercato del Gruppo in Germania è ora del 14%, un risultato impressionante che sottolinea l'attrattiva dei modelli Stellantis in uno dei mercati automobilistici più competitivi al mondo. Anche in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia, il Gruppo ha registrato una crescita delle vendite a due cifre, dimostrando la sua capacità di espandersi e rafforzarsi in tutta Europa.

Leadership nel settore dei veicoli commerciali

Stellantis Pro One ha raggiunto il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali (CV), con una quota superiore al 28,5% e un incremento dei volumi del 4% rispetto allo scorso anno. In Germania, questa crescita è stata particolarmente rilevante, con un aumento di 4 punti percentuali della quota di mercato e un incremento delle vendite di oltre il 44%. Questi risultati evidenziano la capacità di Stellantis di dominare anche nel segmento dei veicoli commerciali, offrendo prodotti affidabili e innovativi.

Forte crescita nel segmento elettrico

Il mercato dei veicoli elettrici (LEV) è un'area di crescita strategica per Stellantis, che ha registrato una crescita costante grazie alla sua ampia offerta di nuovi modelli BEV, PHEV e MHEV. I veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno conquistato una quota YTD del 13,3% nell'EU29. In Francia, dove i volumi sono cresciuti di oltre il 48%, la Peugeot E-208 è risultata l'auto EV più venduta nel semestre. A giugno, le vendite di BEV sono salite del 19% in Italia, grazie agli incentivi governativi, e del 16% nel Regno Unito, con una quota di mercato in crescita di 1,1 punti rispetto allo scorso anno.

Strategia e visione futura

"Sosterremo la nostra crescita cogliendo le opportunità e gestendo le turbative di mercato,” ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, Stellantis Chief Operating Officer, Enlarged Europe. “Grazie alla nostra solida posizione di mercato, alle partnership strategiche e a una solida gamma di prodotti, entriamo nella seconda metà dell'anno con un forte slancio. Siamo impazienti di affrontare i prossimi mesi, guidati dallo spirito combattivo del nostro team e da nuovi ed entusiasmanti prodotti - come previsto quest'anno dal nostro piano strategico Dare Forward 2030 - per continuare a crescere in Europa.”

Mercato dei veicoli usati

L'ente Stellantis Pre-Owned Vehicle ha realizzato una crescita sostanziale nel corso degli ultimi sei mesi. I mercati G10, tra cui Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna, hanno registrato un incremento delle vendite a due cifre rispetto allo scorso anno. Questo risultato evidenzia la crescente domanda di veicoli usati di alta qualità e la capacità di Stellantis di soddisfare questa domanda con un'offerta diversificata e attraente.

Il primo semestre del 2024 ha segnato un periodo di crescita significativa per Stellantis nei mercati europei complessivi e nel segmento dei veicoli elettrici. Con una solida gamma di prodotti, una strategia ben definita e un forte impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, Stellantis è ben posizionata per continuare a crescere e consolidare la sua leadership nel mercato automobilistico europeo. Guardando avanti, il Gruppo è pronto a cogliere nuove opportunità e affrontare le sfide future con determinazione e visione strategica.